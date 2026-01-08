  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
4
Yeniakit Publisher
Filim gerçek oluyor: Duygular konusunda paramparça! Bu kez hastalar laboratuvar masasına yatırıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filim gerçek oluyor: Duygular konusunda paramparça! Bu kez hastalar laboratuvar masasına yatırıyor!

Geçmişin karanlık gölgeleri gibi peşimizi bırakmayan travmatik anılar, paramparça duygular, yakında bir radyo düğmesi gibi kısılabilir. Sinirbilim dünyasının parlayan isimlerinden Profesör Steve Ramirez, yeni kitabı “Bir Anı Nasıl Değiştirilir” ile bu sorunun cevabını bilim kurgu filmlerinden çıkarıp laboratuvar masasına yatırıyor.

#1
Foto - Filim gerçek oluyor: Duygular konusunda paramparça! Bu kez hastalar laboratuvar masasına yatırıyor!

"Eternal sunshine of the spotless mind" filmini izleyip keşke kötü anıları silebilseydik dediğiniz oldu mu? Eğer cevabınız eminiz sizi çok mutlu edecek...

#2
Foto - Filim gerçek oluyor: Duygular konusunda paramparça! Bu kez hastalar laboratuvar masasına yatırıyor!

Ramirez’e göre, insan beynindeki anıları yeniden yazmak, geleceğin modern tıbbının sıradan bir parçası haline gelmeye aday. Bu teknoloji sadece acı veren anıları susturmakla kalmıyor, aynı zamanda bağımlıların uyuşturucu krizlerini dindirmeyi ve Alzheimer gibi hastalıklar yüzünden kaybolduğu sanılan hatıraları geri getirebilir. Boston Üniversitesi’ndeki laboratuvarında fareler üzerinde yaptığı deneylerde inanılmaz sonuçlar aldığını belirten Ramirez, ışık kullanarak belirli anıları barındıran beyin hücrelerinin yerini tespit etmeyi başardı. Bu hücrelere müdahale ederek farelere sahte anılar yerleştirdi ya da tamamen unutulmuş anıları canlandırdı. Sinirbilimci, anıların Microsoft Word’deki bir “kaydet” butonu gibi sabit olmadığını, aksine her hatırlandığında yeniden inşa edilen esnek bir yapıya sahip olduğunu savunuyor. Yani bir anıyı kütüphaneden her çıkarışımızda, farkında olmadan içine yeni detaylar ekliyor ya da mevcut olanları değiştiriyoruz. Anıları silmek yerine duyguları kontrol etmek Ramirez’in üzerinde durduğu en önemli nokta, anıları tamamen yok etmek değil, onların üzerimizdeki yıkıcı etkisini hafifletmek. Profesör, belirli anıları tutan hücreleri hedef alan ilaçlar veya bilişsel davranışçı terapiler sayesinde anının “sesini kısmayı” hedefliyor. Örneğin, korkunç bir kaza anısı zihninizde kalmaya devam edecek ancak o anıyı hatırladığınızda hissettiğiniz dehşet ve fiziksel acı artık sizi felç etmeyecek. Aynı yöntemi tersine çevirerek, güzel anıların pozitif etkisini artırmak da teorik olarak mümkün görünüyor. Cenevre’deki bilim insanları şimdiden bağımlılıkla mücadelede bu yöntemin kapılarını aralamış durumda. Ancak her devrimsel teknolojide olduğu gibi, bu gücün kötüye kullanılma ihtimali de endişe yaratıyor. Ramirez, anıların pazarlama amaçlı manipüle edilmesinden korktuğunu gizlemiyor. Sosyal medyadaki kısa bir reklamın bile zihnimizde bir tohum gibi büyüyüp kararımıza dönüştüğünü düşünürsek, beyindeki doğrudan müdahalelerin ne kadar tehlikeli olabileceği açıkça görülüyor.

#3
Foto - Filim gerçek oluyor: Duygular konusunda paramparça! Bu kez hastalar laboratuvar masasına yatırıyor!

Yine de araştırmacı, bu bilginin ürün satmak yerine insanlığı iyileştirmek için kullanılacağı konusunda umutlu. Kendi çalışma ortağı Xu Liu’yu kaybettikten sonra yaşadığı yas sürecini de anıların bu esnek yapısı sayesinde atlatmayı başaran Ramirez, kayıp hatıraları geri getirmenin bilimin “Kutsal Kasesi” olduğuna inanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi F..
Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonunun dumanı tüterken, operasyon sırasındaki can kayıp..
Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı
Gündem

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Milli irade düşmanı FETÖ’cülerin sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu alçak iftiralara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adeta "balıklama" da..
SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar
Gündem

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

SDG’nin kendisine verilen süreye rağmen aylardır Suriye ordusuna entegre olmamak için ipe un sermesi karşısında tek bir kelime etmeyen DEM P..
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Kandan beslenen İsrail'in gazına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan ..
Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!
Gündem

Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

Türk savunma sanayisinin gururu ASELSAN, gökyüzündeki dengeleri kökten değiştirecek AESA radar teknolojisinde çığır açan bir başarıya imza a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23