  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suriye’deki teröristlere destek için yine sokağa çağrı! Kobani kalkışması benzeri provokasyon

Vali Zorluoğlu'dan DEM'li belediyelere emekçi kıyımı tepkisi

İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı
Gündem İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor
Gündem

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İsrail parlamentosu (Knesset) eski üyesi Ruth Wasserman Lande, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin artan jeopolitik nüfuzu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği strateji hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Lande, Suriye’nin artık bir devlet olarak sadece kağıt üzerinde kaldığını belirterek, bölgedeki asıl gücün Türkiye olduğunu vurguladı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün fiilen sona erdiğini savunan Lande, "Artık bir Suriye yok, bu sadece bir vitrin. Bizim asıl karşı karşıya olduğumuz güç Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

"Suriye artık bir vitrin, asıl güç Türkiye"

Türkiye’nin coğrafi konumunun stratejik önemine dikkat çeken İsrailli siyasetçi, Türkiye’nin hem bir NATO üyesi olduğunu hem de askeri kapasitesinin oldukça gelişmiş ve yetenekli olduğunu hatırlattı.

"Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece söylemleriyle değil, attığı adımlarla da yeni bir vizyon inşa ettiğini belirten Lande, "Erdoğan, gelecekteki bir Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atıyor. Bunu hem konuşmalarında söylüyor hem de eylemleriyle kanıtlıyor" dedi. Türkiye’nin bölgesel sınırlarını aşan etkisinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Lande, Türkiye’nin Libya’dan Sudan’a, Afrika’nın derinliklerinden Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada aktif bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Batı dünyasına "Uyanın" çağrısı

Türkiye’yi "bir sonraki İran" olarak nitelendiren ve bu yükselişin Batı çıkarları için bir tehdit oluşturduğunu savunan Lande, Batı dünyasının bu durumu vaktinde fark etmesi gerektiğini iddia etti. Sünni ekseninin Türkiye liderliğinde güçlenmesinin İsrail ve müttefikleri için büyük bir stratejik mesele olduğunu dile getirdi.

123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı
123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı

Sosyal Medya

123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!
Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Gündem

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi
Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

Kültür - Sanat

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Dünya

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Askan

Erdoğan kadir latif ve merhameti birini bulamazsınız siz asıl Erdoğan dan sonra gelecek olandan korkun o sizin hepinizin........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23