İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor

Suriye’nin toprak bütünlüğünün fiilen sona erdiğini savunan Lande, "Artık bir Suriye yok, bu sadece bir vitrin. Bizim asıl karşı karşıya olduğumuz güç Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

"Suriye artık bir vitrin, asıl güç Türkiye"

Türkiye’nin coğrafi konumunun stratejik önemine dikkat çeken İsrailli siyasetçi, Türkiye’nin hem bir NATO üyesi olduğunu hem de askeri kapasitesinin oldukça gelişmiş ve yetenekli olduğunu hatırlattı.

"Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece söylemleriyle değil, attığı adımlarla da yeni bir vizyon inşa ettiğini belirten Lande, "Erdoğan, gelecekteki bir Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atıyor. Bunu hem konuşmalarında söylüyor hem de eylemleriyle kanıtlıyor" dedi. Türkiye’nin bölgesel sınırlarını aşan etkisinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Lande, Türkiye’nin Libya’dan Sudan’a, Afrika’nın derinliklerinden Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada aktif bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Batı dünyasına "Uyanın" çağrısı

Türkiye’yi "bir sonraki İran" olarak nitelendiren ve bu yükselişin Batı çıkarları için bir tehdit oluşturduğunu savunan Lande, Batı dünyasının bu durumu vaktinde fark etmesi gerektiğini iddia etti. Sünni ekseninin Türkiye liderliğinde güçlenmesinin İsrail ve müttefikleri için büyük bir stratejik mesele olduğunu dile getirdi.