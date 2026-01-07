  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret

Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Akit Medya’ya önemli ziyaretler sürüyor. Son olarak Şavşatlı hemşehriler geldi.

#1
Foto - Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret

Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor. İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Topal ile dernek yöneticileri Özkan Dede, Ayfettin Geçkin, Zeki Yazar ve Zeki Kaya, dün gazetemizi ziyaret etti.

#2
Foto - Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret

TAYFUN CİVELEK/İSTANBUL ! Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal dayanışma faaliyetleri ve bölgeye ilişkin güncel konular ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin hemşehri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik projeleri, köy halkına sağlanan destekler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında bilgi verildi. Yerel sorunların da gündeme geldiği ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik ve beraberliğe katkısının önemine dikkat çekildi.

#3
Foto - Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, yerel derneklerin kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Dernek yönetimi ise misafirperverliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma imkânı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. PLAKET TAKDİM EDİLDİ! Öte yandan, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi tarafından, derneğin çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na plaket takdim edildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen plaket takdiminde, dernek yöneticileri Karahasanoğlu’na sivil toplum faaliyetlerine gösterdiği ilgi ve katkılar için teşekkür etti. Nuri Karahasanoğlu ise plaket için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel derneklerin ve hemşehri dayanışmasının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler
Dünya

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Tayland’ın son on yılda Çin’le artan siyasi ve askeri yakınlığı, ABD ile 1950’lerden bu yana süregelen güvenlik ittifakını zayıflatıyor. Uzm..
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Gündem

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Haydut ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli markalara boykot çağrısında geri..
Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde
Gündem

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump bozuk saat misali bazen doğruyu gösteriyor. Kendilerini “trans kadınlar” olarak tanıdan sapkın erkeklerin, kadın sp..
Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!
Gündem

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı itiraflar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Barı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23