Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret
Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor. İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Topal ile dernek yöneticileri Özkan Dede, Ayfettin Geçkin, Zeki Yazar ve Zeki Kaya, dün gazetemizi ziyaret etti.
TAYFUN CİVELEK/İSTANBUL ! Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal dayanışma faaliyetleri ve bölgeye ilişkin güncel konular ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin hemşehri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik projeleri, köy halkına sağlanan destekler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında bilgi verildi. Yerel sorunların da gündeme geldiği ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik ve beraberliğe katkısının önemine dikkat çekildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, yerel derneklerin kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Dernek yönetimi ise misafirperverliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma imkânı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. PLAKET TAKDİM EDİLDİ! Öte yandan, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi tarafından, derneğin çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na plaket takdim edildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen plaket takdiminde, dernek yöneticileri Karahasanoğlu’na sivil toplum faaliyetlerine gösterdiği ilgi ve katkılar için teşekkür etti. Nuri Karahasanoğlu ise plaket için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel derneklerin ve hemşehri dayanışmasının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
