Akit Medya’ya ziyaretler sürüyor: Şavşatlı hemşehrilerden Akit Medya Grubu’na anlamlı ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, yerel derneklerin kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Dernek yönetimi ise misafirperverliğinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma imkânı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. PLAKET TAKDİM EDİLDİ! Öte yandan, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi tarafından, derneğin çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na plaket takdim edildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen plaket takdiminde, dernek yöneticileri Karahasanoğlu’na sivil toplum faaliyetlerine gösterdiği ilgi ve katkılar için teşekkür etti. Nuri Karahasanoğlu ise plaket için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel derneklerin ve hemşehri dayanışmasının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.