Son Haberler

BYD Türkiye'de zengin oldu! İşte 2025'te satılan araç sayısı

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

İsrail’den Otobüslü katliam! Zalimler kendi halkını da böyle ezdi geçti!

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu
Ünlü oyuncu bir konut markasıyla dev anlaşma yaptı! Resim çekimleri konuşulmaya başlandı: 30 milyon
Aktüel

Ünlü oyuncu bir konut markasıyla dev anlaşma yaptı! Resim çekimleri konuşulmaya başlandı: 30 milyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Ünlü oyuncu bir konut markasıyla dev anlaşma yaptı! Resim çekimleri konuşulmaya başlandı: 30 milyon

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla dikka çeken Ozan Akbaba, canlı yayında veya televizyon ve dijital platformlarda beklenen kariyerine bir başarı daha ekleyecek! Ünlü oyuncu bir konut finansmanı markasıyla dev bir anlaşmaya imza attı. Fiyatı açıklandı: Hangi resmi çekileceği konuşulmaya başladı

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, kariyerine bir başarı daha ekledi. Dizideki Cihan karakteri sayesinde genç hayran kitlesi kazanan Akbaba, bu popülaritesini reklam dünyasına taşımayı başardı. Magazin gündeminden edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu bir konut finansmanı markasıyla dev bir anlaşmaya imza attı. En iddialı projelerinden biri olabilir.

NE RESİM ÇEKİLECEK KONUŞULMAYA BAŞLANDI! DEV ANLAŞMA

Yeni reklam projesiyle ilgili detaylar da netleşti. Çekimleri başlayan reklam filmi karşılığında Ozan Akbaba’nın kasasına tam 30 milyon TL girecek. Söz konusu kampanya, televizyon ve dijital platformlarda geniş bir şekilde yayımlanacak ve Akbaba’nın marka yüzü olarak görünürlüğünü artıracak. açıklanan bilgilere göre, en iddialı projelerinden biri olabilir.

