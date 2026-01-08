Ünlü oyuncu bir konut markasıyla dev anlaşma yaptı! Resim çekimleri konuşulmaya başlandı: 30 milyon

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, kariyerine bir başarı daha ekledi. Dizideki Cihan karakteri sayesinde genç hayran kitlesi kazanan Akbaba, bu popülaritesini reklam dünyasına taşımayı başardı. Magazin gündeminden edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu bir konut finansmanı markasıyla dev bir anlaşmaya imza attı. En iddialı projelerinden biri olabilir.

NE RESİM ÇEKİLECEK KONUŞULMAYA BAŞLANDI! DEV ANLAŞMA

Yeni reklam projesiyle ilgili detaylar da netleşti. Çekimleri başlayan reklam filmi karşılığında Ozan Akbaba’nın kasasına tam 30 milyon TL girecek. Söz konusu kampanya, televizyon ve dijital platformlarda geniş bir şekilde yayımlanacak ve Akbaba’nın marka yüzü olarak görünürlüğünü artıracak. açıklanan bilgilere göre, en iddialı projelerinden biri olabilir.