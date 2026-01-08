Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

"Siyasetin sadece hırsızları kurtarmak üzerine"

Kulisleri sallayan bilgilere göre Aysever, kendisini ziyarete gelen Özgür Özel’e karşı geri adım atmadı ve yüzüne karşı şu sert ifadeleri kullandı:

"Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın. Bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz." Bu sözler, CHP yönetiminin sadece belli odakları korumaya yönelik siyasetine verilmiş en sert cevap olarak kayıtlara geçti.

İmamoğlu’nun baskısıyla mı gitti?

Mahmut Övür’ün yazısında, Özgür Özel’in bu ziyareti Ekrem İmamoğlu’nun baskısıyla gerçekleştirdiği öne sürülüyor. İmamoğlu ekibinin hedefi, Aysever’in daha önce söylediği ve CHP camiasında şok etkisi yaratan "Kirli elini çek, ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini yalanlatmaktı. Ancak Özel’in bu "barışma" veya "susturma" girişimi, Aysever’in dik duruşuyla adeta duvara tosladı.

CHP yönetimini sarsan "Ergen" benzetmesi

Aysever’in eleştirileri sadece Özel ile sınırlı kalmadı. Daha önce de CHP yönetimindeki isimler için "Ergenler böyle yapıyor" ve "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz" dediği hatırlatılan gazetecinin, cezaevinde de aynı kararlılığı sürdürmesi parti içinde büyük bir paniğe neden oldu. Genel Merkez kulislerinde her odada bu görüşmenin ve Özgür Özel’in düştüğü durumun konuşulduğu belirtiliyor.