Dünya

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa ve İngiltere öncülüğünde Ukrayna ile imzalanan güvenlik bildirgesine sert tepki gösterdi. Zaharova, Ukrayna topraklarında kurulacak her türlü Batılı askeri üs, depo ve birliğin Rus ordusu için "meşru hedef" olduğunu açıkça ilan etti.

Paris’te 6 Ocak’ta imzalanan "Güvenilir Güvenlik Garantileri" bildirgesi, Moskova’nın sabrını taşırdı. Ukrayna’da ateşkes sonrası uluslararası güç ve askeri üs konuşlandırılmasını öngören bu adıma yazılı açıklamayla yanıt veren Mariya Zaharova, Batı’yı "ateşle oynamama" konusunda uyardı. Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’da kuracağı altyapı tesislerinin sadece Rusya’nın değil, tüm Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden bir "yabancı müdahale" olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Zaharova, Batı'nın Ukrayna'da askeri birlik ve unsurları konuşlandırması durumunda, bunların meşru hedef kabul edileceğini söyledi.

Zaharova, Batı'nın Ukrayna ile ilgili planlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Paris'te 6 Ocak'ta Fransa ve İngiltere'nin önderliğindeki "Gönüllüler Koalisyonu" ve Ukrayna arasında, "Güçlü ve Uzun Vadeli Barış İçin Güvenilir Güvenlik Garantileri" olarak adlandırılan niyet bildirgesi imzalandığını anımsatan Zaharova, bunun, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasının ardından bu ülkeye uluslararası güç ve askeri üslerin konuşlandırılmasına imkan verdiğine dikkati çekti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu belge, krizin çözümünden çok uzak. Bildirge, kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik değil, Ukrayna'nın askerileştirilmesi ve gerginliğin artırılmasına yöneliktir. Batı ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik, üs, depo ve diğer altyapı tesisleri kurması, sadece Rusya'nın değil, diğer Avrupa ülkelerinin de güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak yabancı müdahale olarak değerlendirileceği konusunda uyarıyoruz. Bu birlikler ve unsurlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek."

Ukrayna meselesinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve Ukrayna'nın tarafsız olma ilkesine uyması, Ukrayna'daki Rus vatandaşlarının dil ve din haklarına saygı duyulması ve topraklarla ilgili gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini belirten Zaharova, krizin ancak bu şekilde çözülebileceğini vurguladı.

Sözcü Zaharova, sahadaki inisiyatifin Rus ordusunda olduğuna işaret ederek "Elbette, tüm bu hedeflere ya siyasi diplomatik yollarla ya da özel askeri operasyonla ulaşılacak." ifadesini kullandı.

