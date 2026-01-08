  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti
Gündem Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerde 30 Haziran 2026 itibarıyla yeni doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumu tamamen yasaklanacak.

Metropollerde geri sayım başladı

Bina Enerjisi Yasası (geg) kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenleme; Berlin, Münih, Hamburg ve Köln gibi 84 büyük metropolü doğrudan etkiliyor. Bu tarihten sonra söz konusu şehirlerde fosil yakıtla çalışan yeni ısıtma sistemleri kurmak imkansız hale gelecek. Nüfusu 100 binin altındaki daha küçük yerleşim yerleri için ise son tarih 30 Haziran 2028 olarak belirlendi.

Yüzde 65 yenilenebilir enerji şartı

Yeni sistemin temel taşı olan "yüzde 65 kuralı" uyarınca, kurulacak her yeni ısıtma ünitesinin enerjisinin en az %65'ini ısı pompası, güneş enerjisi veya bölgesel ısıtma şebekeleri gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlaması zorunlu olacak. Belediyelerin hazırladığı kentsel ısı planlarının tamamlanmasıyla birlikte bu kurallar otomatik olarak devreye girecek.

Yağlı sistemlere tam yasak, mevcutlara onarım izni

Düzenleme sadece doğalgazı değil, çevre kirliliğine ciddi oranda yol açan yağlı ısıtma sistemlerini de kapsıyor. Yeni yağlı kazan kurulumu tamamen yasaklanırken, 30 yılını dolduran eski sistemlerin modern alternatiflerle değiştirilmesi şart koşuluyor. Mevcut sistemlerini kullanan vatandaşlar ise arıza durumunda onarım yaparak cihazlarını kullanmaya devam edebilecek.

Uzmanlar, ev sahiplerini 2026 sonrası artacak maliyetler ve değişen devlet teşvikleri konusunda uyarırken, yatırımların şimdiden çevreci teknolojilere yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! "Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak"
Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! “Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak”

Ekonomi

Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! “Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak”

Korkutan doğalgaz patlaması!
Korkutan doğalgaz patlaması!

Gündem

Korkutan doğalgaz patlaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23