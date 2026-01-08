Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Metropollerde geri sayım başladı

Bina Enerjisi Yasası (geg) kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenleme; Berlin, Münih, Hamburg ve Köln gibi 84 büyük metropolü doğrudan etkiliyor. Bu tarihten sonra söz konusu şehirlerde fosil yakıtla çalışan yeni ısıtma sistemleri kurmak imkansız hale gelecek. Nüfusu 100 binin altındaki daha küçük yerleşim yerleri için ise son tarih 30 Haziran 2028 olarak belirlendi.

Yüzde 65 yenilenebilir enerji şartı

Yeni sistemin temel taşı olan "yüzde 65 kuralı" uyarınca, kurulacak her yeni ısıtma ünitesinin enerjisinin en az %65'ini ısı pompası, güneş enerjisi veya bölgesel ısıtma şebekeleri gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlaması zorunlu olacak. Belediyelerin hazırladığı kentsel ısı planlarının tamamlanmasıyla birlikte bu kurallar otomatik olarak devreye girecek.

Yağlı sistemlere tam yasak, mevcutlara onarım izni

Düzenleme sadece doğalgazı değil, çevre kirliliğine ciddi oranda yol açan yağlı ısıtma sistemlerini de kapsıyor. Yeni yağlı kazan kurulumu tamamen yasaklanırken, 30 yılını dolduran eski sistemlerin modern alternatiflerle değiştirilmesi şart koşuluyor. Mevcut sistemlerini kullanan vatandaşlar ise arıza durumunda onarım yaparak cihazlarını kullanmaya devam edebilecek.

Uzmanlar, ev sahiplerini 2026 sonrası artacak maliyetler ve değişen devlet teşvikleri konusunda uyarırken, yatırımların şimdiden çevreci teknolojilere yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.