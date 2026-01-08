  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bay Kemal'in Silivri şifreleri: Evlat, hançer, hırsız! Herkesi ziyaret etti, Ekrem’in adını bile anmadı

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

TPAO ile ESSO Exploration arasında mutabakat zaptı Enerjide yeni hamle

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı
Spor Nefes kesen final! PSG penaltılarla Süper Kupa’yı kaptı
Spor

Nefes kesen final! PSG penaltılarla Süper Kupa’yı kaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nefes kesen final! PSG penaltılarla Süper Kupa’yı kaptı

Normal süresi 2-2 biten dev mücadelede Paris Saint-Germain, penaltılarda Olimpik Marsilya’ya üstünlük kurdu. Fransız devi, Süper Kupa’yı bir kez daha müzesine götürdü.

Fransa Süper Kupa finali futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında PSG ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

 

PSG, 13. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'nun kendi kalesine attığı gollerle cevap veren Marsilya, durumu 2-1 yaptı. Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, üst üste 4 olmak üzere 14. kez kupayı kazandı.

PSG'ye Kylian Mbappe şoku: 61 milyon avro tazminat ödeyecek
PSG'ye Kylian Mbappe şoku: 61 milyon avro tazminat ödeyecek

Spor

PSG'ye Kylian Mbappe şoku: 61 milyon avro tazminat ödeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23