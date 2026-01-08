  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
TPAO ile ESSO Exploration arasında mutabakat zaptı Enerjide yeni hamle

Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak. Bakan Bayraktar “Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz” dedi.

TPAO ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration, Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak. TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul’da düzenlenen törende imzaları attı. Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

