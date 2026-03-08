  • İSTANBUL
Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü! Sahur vakti villada çıkan yangın paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki villasında çıkan yangında büyük bir facianın eşiğinden döndü. Çatıda başlayan alevler evi sararken, dumanların arasında kalan Karalar köpeklerini kurtarıp kendisini dışarı atmayı başardı. Güzel oyuncunun sahur detayı ise tüyleri diken diken etti: "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük!"

Magazin dünyası, ünlü oyuncu Aslıhan Karalar’dan gelen korkutucu haberle sarsıldı. Riva’da bulunan lüks villasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Best Model Of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangından son anda kurtuldu. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

ÇATIDAN BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre yangın evin çatı kısmında başladı ve kısa sürede tüm eve yayıldı. O sırada evde bulunan Karalar, evden dışarı fırladı. Yoğun dumana maruz kalan oyuncu, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası evde bulunan eşyaların ve kıyafetlerin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Dumandan etkilenen Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"

Snob Magazin'e konuşan Karalar, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış."

Yangında kıyafetleri de zarar gören oyuncunun, hastanede arkadaşlarından kıyafet istediği öğrenildi.

Yorumlar

Aslıhan

Geçmiş olsun.

Karalar

Evler eski yapı, dolasıyla en ufak ihmal böyle facialara sebep oluyor. Belediyenin derhal eski yapılara el atması gerekiyor...
