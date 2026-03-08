AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin Çanakkale'deki trafik yoğunluğu ve toplu taşıma yetersizliğine yönelik sorularını yanıtlayan Kuzu, belediyecilik tecrübesine dayanarak mevcut durumu eleştirdi. Çanakkale'nin coğrafi büyüklüğüne oranla ulaşım sürelerinin çok uzun olduğunu belirten Kuzu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler'den üniversiteye toplu taşımayla gidiş süresi 70 dakika. Bu kadar küçük bir şehirde bu süre çok uzun. Belediyelerin başarısı altyapı ve ulaşım planlamasıyla ölçülür. Bu konuda ciddi sıkıntılar var ancak çözülemeyecek sorunlar değil. Belediye Başkanı Muharrem Bey'in bu konuda adım atacağına inanıyorum."

KENT LOKANTASI'NDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ ANLAŞILMIYOR

Sosyal belediyecilik ve Kent Lokantası uygulamasına dair gelen bir soruyu yanıtlayan Abdurrahman Kuzu, kaynakların kullanım şeklini eleştirdi. İhtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşılması gerektiğini savunan Kuzu, "Ben olsam kaynakları Kent Lokantası için değil, direkt ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak için kullanırdım. Lokantada geleni seçemiyorsunuz; durumu iyi olan da aynı düşük ücretle yemek yiyebiliyor. Asıl olan, ihtiyacı olanın ayağına gitmektir" dedi.

Çanakkale'deki belediye hizmetlerinin yavaşlığına dair siyasi bir değerlendirmede bulunan Kuzu, rekabetin hizmet kalitesini artıracağını ifade etti. Diğer belediyelerin sorunlar karşısında daha hızlı refleks gösterdiğini savunan Kuzu, "Çanakkale'de rahat seçim kazanıldığı düşüncesi, vatandaş tepkilerinin yeterince ciddiye alınmamasına neden oluyor olabilir. Muharrem Bey'in çözüm odaklı tarzını beğeniyorum, umarım ulaşımla ilgili sorunları da hızlıca çözer ve hepimiz rahat ederiz" şeklinde konuştu.

"Belediye 'genç odaklıyız' diyor ama öğrencinin hayatına dokunan tek somut adım yok. Bu söylem ile gerçek arasındaki uçurumu nasıl açıklıyorsunuz?" sorunusu da yanıylayan Kuzu şunları kaydetti:

"Bu soruyu onun yerinde olsam şeklinde cevaplayabilirim. Gençlere odaklı daha çok proje yapmaya çalışırdım. Çanakkale buna müsait bir şehir. Nüfusumuzun dörtte biri öğrenciden ve gençten oluşuyor ve bu ciddi bir rakam. Belediye bence gençlere yönelik yeterince proje yapılamıyor. Ben olsam gençlerin sosyalleşebileceği ortamlar oluşturmaya çalışırdım."