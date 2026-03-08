  • İSTANBUL
İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var
İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var

Daha önce Filistin konusunda tam destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılara destek vermeyeceğini açıklamasıyla da tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye’den de büyük destek gören Sanchez, sanal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından, son dönemde kendisine ilgi gösteren Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdi.

İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden ‘Türk bayraklı’ bir görüntü paylaşan Sanchez, “Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar” ifadelerini kullandı.

