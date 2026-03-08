Mart ayında karla mücadele! 216 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da mart ayında yeniden etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı zorlaştırdı. Van'da dün sabah başlayan ve gece geç saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 88 mahalle ve 128 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu.

Öte yandan Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yapıyor. Kentin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki karları kar kürekleriyle temizliyor.