ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu