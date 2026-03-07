  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri 1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı Günün en acı haberi Ordu'dan KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur 2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor” Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması!
Dünya ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"
Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23