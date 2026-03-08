Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!
İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme harekatı genişliyor. Suudi Arabistan hava sahasına giren 21 insansız hava aracı (İHA), savunma sistemleri tarafından imha edildi. Saldırıların hedefinde Riyad’daki diplomatik bölge vardı.
Riyad Semalarında Barut Kokusu
İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşın yankıları Körfez ülkelerine sıçradı. ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini sürdüren Tahran yönetiminin, Pazar gününün ilk saatlerinde Suudi Arabistan’a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı bildirildi.
21 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki Al-Maliki, saldırıların boyutunu gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Maliki, başkent Riyad’ın doğusunda 13 adet İHA’nın hava savunma sistemlerince vurulduğunu, 8 İHA’nın ise hava sahasına girer girmez düşürüldüğünü duyurdu.
Diplomatik Bölgeyi Hedef Aldılar
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, engellenen saldırıların asıl hedefinin başkent Riyad’da yabancı ülke temsilciliklerinin bulunduğu diplomatik bölge olduğu aktarıldı. ABD’nin bölgedeki varlığı nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Körfez hattında, yeni saldırı dalgalarına karşı teyakkuz hali en üst seviyeye çıkarıldı.