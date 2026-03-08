Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Natanz Üzerinde 'Uranyum' Trafiği

ABD istihbarat kurumları, İran’ın İsfahan’da bulunan Natanz nükleer tesisindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yeniden ulaşmaya çalıştığını iddia etti. Geçen yıl düzenlenen saldırılar sonrası yerin derinliklerine gömüldüğü öne sürülen uranyum silindirlerinin, dar bir geçit üzerinden tahliye edilme ihtimali Washington’da panik havası oluşturdu.

İSTİHBARAT ABLUKASI SÜRÜYOR

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; ABD istihbaratı bölgeyi 7/24 izleme altında tutuyor. Yaklaşık 440 kilogram (970 pound) ağırlığındaki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun taşınmasına yönelik herhangi bir girişimde müdahale edileceği belirtiliyor.

Delta Force Devreye mi Giriyor?

Gelişmelerin en çarpıcı noktası ise Donald Trump’ın nükleer tesisleri yok etmek için özel birlikleri sahaya sürme ihtimali oldu. Trump’ın daha önce "12 gün savaşında nükleer tesisleri bitirdik" yönündeki açıklamalarına rağmen, tesislerin hala bir tehdit olarak görülmesi ve hedef alınması dikkat çekiyor.

KİTLE İMHA SİLAHLARINA KARŞI ÖZEL GÖREV

Bilgili bir kaynak, ABD ordusuna bağlı seçkin birliklerin hazırlıklarını şu sözlerle anlattı:

"Delta Force gibi özel görev birimleri, kitle imha silahlarına karşı operasyonlar için her zaman teyakkuzdadır. Sahaya girip 'nükleer silah söküm operasyonu' gerçekleştirme, nükleer maddeleri veya santrifüjleri ele geçirme kabiliyetine sahipler."

Trump’ın Çelişkili Kararları

Trump, kısa süre önce İran topraklarına Amerikan kara birlikleri gönderilmesi ihtimalini dışladığını ifade etse de özel operasyon seçeneğini hala canlı tutması, bölgedeki savaşın seyrine dair soru işaretlerini artırıyor. Yüzde 90’lık nükleer silah seviyesine çok yakın olan bu uranyum stokları, siyonist cepheyi korkutmaya devam ediyor.