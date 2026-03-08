  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum
Gündem Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!
Gündem

Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

İran ile ABD-İsrail hattındaki savaş 8. gününe girerken, Washington yönetiminin İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef alan sinsi bir hazırlık içinde olduğu ortaya çıktı. Trump’ın "özel operasyon" seçeneğini masada tuttuğu iddia ediliyor.

Natanz Üzerinde 'Uranyum' Trafiği

ABD istihbarat kurumları, İran’ın İsfahan’da bulunan Natanz nükleer tesisindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yeniden ulaşmaya çalıştığını iddia etti. Geçen yıl düzenlenen saldırılar sonrası yerin derinliklerine gömüldüğü öne sürülen uranyum silindirlerinin, dar bir geçit üzerinden tahliye edilme ihtimali Washington’da panik havası oluşturdu.

İSTİHBARAT ABLUKASI SÜRÜYOR

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; ABD istihbaratı bölgeyi 7/24 izleme altında tutuyor. Yaklaşık 440 kilogram (970 pound) ağırlığındaki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun taşınmasına yönelik herhangi bir girişimde müdahale edileceği belirtiliyor.

Delta Force Devreye mi Giriyor?

Gelişmelerin en çarpıcı noktası ise Donald Trump’ın nükleer tesisleri yok etmek için özel birlikleri sahaya sürme ihtimali oldu. Trump’ın daha önce "12 gün savaşında nükleer tesisleri bitirdik" yönündeki açıklamalarına rağmen, tesislerin hala bir tehdit olarak görülmesi ve hedef alınması dikkat çekiyor.

KİTLE İMHA SİLAHLARINA KARŞI ÖZEL GÖREV

Bilgili bir kaynak, ABD ordusuna bağlı seçkin birliklerin hazırlıklarını şu sözlerle anlattı:

"Delta Force gibi özel görev birimleri, kitle imha silahlarına karşı operasyonlar için her zaman teyakkuzdadır. Sahaya girip 'nükleer silah söküm operasyonu' gerçekleştirme, nükleer maddeleri veya santrifüjleri ele geçirme kabiliyetine sahipler."

Trump’ın Çelişkili Kararları

Trump, kısa süre önce İran topraklarına Amerikan kara birlikleri gönderilmesi ihtimalini dışladığını ifade etse de özel operasyon seçeneğini hala canlı tutması, bölgedeki savaşın seyrine dair soru işaretlerini artırıyor. Yüzde 90’lık nükleer silah seviyesine çok yakın olan bu uranyum stokları, siyonist cepheyi korkutmaya devam ediyor.

İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"
İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"

Dünya

İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı
İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

Dünya

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak
İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

Dünya

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23