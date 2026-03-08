  • İSTANBUL
Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!
Yerel

Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi H.B. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.B, eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.B'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

