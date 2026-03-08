Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu

  • İSTANBUL
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geleceği Liverpool maçını İspanyol Hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray - Liverpool maçında VAR’da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR’da da Valentin Gomez de görev alacak.

