Baltalimanı'nda Korku Dolu Anlar: Hastanede Yangın Paniği!

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Alevlere Teslim

İstanbul’un en köklü sağlık kurumlarından biri olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugün hareketli saatler yaşadı. Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde bulunan hastanenin kritik birimlerinden alevler yükseldi.

ELEKTRİK HATTI İDDİASI

Yangının, hastanenin en hassas bölümleri olan ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çıktığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre yangına elektrik hatlarında meydana gelen bir arızanın neden olduğu değerlendiriliyor. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun bir duman tabakası her iki üniteyi de esir aldı.

11 Hasta Tahliye Edildi: Zamanla Yarış!

Yangının fark edilmesiyle birlikte hastane personeli büyük bir özveriyle harekete geçti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve durumu kritik olan 11 hasta, dumanların arasından çıkarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi. Hastane çalışanlarının bu hızlı müdahalesi, olası bir can kaybının önüne geçti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul İtfaiyesi’nin profesyonel müdahalesi sonucu alevler diğer birimlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası hastane koridorlarında biriken yoğun dumanın tahliyesi için ekipler uzun süre mesai harcadı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hastane yönetiminin hasar tespit çalışmaları sürüyor.