  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı? Cumhurbaşkanına hakaret, Anayasal düzeni hedef alma, Mevcut iktidarı devirme...Hande Yener'in skandalına soruşturma MSB'den KKTC açıklaması: F-16 konuşlandırmayı değerlendiriyoruz İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz CNN International haddini aşıyor! Türkiye’den bölücü haritaya tepki Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri 1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı Günün en acı haberi Ordu'dan
Dünya İran'dan Suudi Arabistan hamlesi
Dünya

İran'dan Suudi Arabistan hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan Suudi Arabistan hamlesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada "Suudi mevkidaşımla iletişimdeyiz, İran komşularını düşman olarak görmez" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, “Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler.” ifadelerini kullandı.

 

İran ile Suudi Arabistan’ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023’te Çin’in başkenti Pekin’de varılan anlaşamaya işaret eden Erakçi, “İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz.” dedi.

Erakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek, “ABD ve İsrail’in saldırganlığı tüm bölgeyi tehlikeye atmıştır. İran komşularını düşman olarak görmez. Komşularımızın dostuyuz. Bölgedeki ABD üslerinin varlığı güvensizlikten başka bir şey getirmedi. Bu savaş bölgeye dayatıldı ancak saldırgana ağır bir ders vereceğiz.” diye konuştu.

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, Arap ülkelerine 8 günde en az 727 füze saldırısı düzenledi
İran, Arap ülkelerine 8 günde en az 727 füze saldırısı düzenledi

Dünya

İran, Arap ülkelerine 8 günde en az 727 füze saldırısı düzenledi

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23