Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

"Sana Saygım Var Ama Bu Soru Aptalca!"

Kolej sporları üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısında basın mensuplarının karşısına geçen TRUMP, Fox News muhabiri Peter DOOCY’nin Rusya-İran ittifakına dair sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. DOOCY’nin, "Ruslar, İran’ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD’lilere saldırıyorlar..." cümlesini kurmasıyla birlikte TRUMP, muhabirin sözünü sertçe kesti.

Gözle görülür bir öfkeyle konuşan TRUMP, muhabiri şu sözlerle azarladı:

"Dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum ama bu ne kadar aptalca bir soru! Biz burada bambaşka bir şeyden bahsediyoruz."

Kibiri Ele Verdi: "Kendime 15 Puan Verirdim"

Yaşanan gerginliğin ardından muhabire "ikinci bir şans" verdiğini söyleyen ancak spor dışındaki soruları yasaklayan TRUMP, bölgedeki kanlı sürece dair pişkin açıklamalarda bulunmaktan da geri durmadı. Bir hafta önce başlayan çatışmalarla ilgili derinlemesine bilgi vermekten kaçan TRUMP, kendi başarısını oylaması istendiğinde adeta kibriyle şov yaptı.

İran’da işlerin "iyi gittiğini" iddia eden ABD Başkanı, sergilediği performansa 10 üzerinden 12, hatta 15 puan vereceğini söyleyerek dünya kamuoyunun aklıyla dalga geçti.

Küresel Gerilim Beyaz Saray’da Yankılandı

TRUMP’ın Rusya ve İran iddiaları karşısında takındığı bu agresif tavır, arka planda dönen kirli pazarlıkların ve istihbarat savaşlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Muhabiri susturarak meseleyi kapatmaya çalışan TRUMP’ın, bölgedeki savaşın gidişatı hakkında neden bu kadar tedirgin olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor.