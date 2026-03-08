  • İSTANBUL
Dünya İran'dan dünyaya kritik petrol uyarısı!
Dünya

İran'dan dünyaya kritik petrol uyarısı!

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Netanyahu hükümetinin saldırılarının küresel enerji piyasalarında yarattığı istikrarsızlığa dikkat çekti. Kalibaf, savaşın tırmanması durumunda küresel petrol üretimi ve tedarik zincirlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Netanyahu hükümetinin saldırılarının küresel enerji piyasalarında yarattığı istikrarsızlığa dikkat çekti. Kalibaf, savaşın tırmanması durumunda küresel petrol üretimi ve tedarik zincirlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, 'Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölgedeki ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor.' dedi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasına etkilerine vurgu yaptı.

 

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

'Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor!

Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor.'

