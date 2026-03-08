Tahran’dan dünyayı titreten uyarı: Petrol puslukları tamamen kapanabilir!

"Netanyahu'nun Yanılsamaları Dünyayı Yakıyor"

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgeyi kan gölüne çeviren çatışmaların küresel bir enerji krizine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kalibaf, "Savaşın devam etmesi halinde petrol satmanın da üretmenin de yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca ABD'nin çıkarlarını değil, bölge ülkelerinin ve dünyanın geleceğini de yakıyor" dedi.

SİYONİSTLER PETROL TESİSLERİNE SALDIRDI

İşgalci İsrail Yayın Kurumu, savaş uçaklarının Tahran’daki petrol depolama tesislerini ve rafineri altyapısını hedef aldığını duyurdu. CNN’e konuşan kaynaklar, siyonist rejimin savaşın yeni aşamasında İran’ın enerji kaynaklarını doğrudan hedef seçtiğini doğruladı. Fars Haber Ajansı’na konuşan yetkililer ise Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun vurulduğunu bildirdi.

Tahran'dan Cevap Gecikmedi: Hayfa Ateş Altında!

İşgal ordusunun Tahran ve Elburz eyaletlerine yönelik hava saldırılarına karşı İran'dan anında misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, Tahran rafinerisine düzenlenen saldırıya karşılık olarak İsrail’in sanayi merkezi konumundaki Hayfa rafinerisinin füze saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

STOKLAR ÖNCEDEN BOŞALTILDI

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, saldırılar öncesinde stratejik bir hamle yaparak vurulan depolardaki stokları asgari seviyeye indirdiklerini duyurdu. Yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan kesintisiz sağlandığı belirtilirken, bölgedeki petrol savaşlarının küresel piyasalarda büyük bir sarsıntıya yol açmasından endişe ediliyor.