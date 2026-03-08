  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum Avrupa'ya rahat uyku yok! Gazprom böyle duyurdu: Kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi Galatasaray deplasmanda güldü Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"
Gündem İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı!
Gündem

İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı!

İran’ın Fars Haber Ajansı, Rus istihbaratına dayandırdığı raporla işgalci İsrail’in savaşın ilk üç günündeki ağır bilançosunu deşifre etti. Yüzlerce subay, istihbaratçı ve nükleer uzman etkisiz hale getirildi.

Siyonist Rejim Ağır Darbe Aldı

İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Fars Haber Ajansı, Rus istihbarat kaynaklarından gelen sarsıcı verileri dünya kamuoyuyla paylaştı. Soykırımcı İsrail rejiminin, İran karşısında savaşın henüz başında verdiği kayıplar, işgal ordusundaki paniği gözler önüne serdi.

İSTİHBARAT VE HAVA KUVVETLERİ ÇÖKTÜ

Yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ve güvenlik birimleri sadece üç gün içinde büyük bir yıkım yaşadı. Etkisiz hale getirilenler arasında şu isimler ve birimler yer alıyor:

  • 198 Hava Kuvvetleri Subayı
  • 78 Şin Bet (İç İstihbarat) Ajanı
  • 32 Mossad Ajanı
  • 6 General ve 423 Yedek Kuvvet Personeli
  • 11 Nükleer Bilim İnsanı ve 462 Asker

ABD Üsleri Ateş Çemberinde: 21 Ölü!

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü de son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlara dair sıcak bilgileri paylaştı. Bölgedeki Amerikan üslerine düzenlenen kararlı saldırılar sonucunda 21 ABD askerinin öldürüldüğü, ABD Donanması’nın 5. Filosu’ndan çok sayıda askerin ise yaralandığı bildirildi.

EL-DAFRA ÜSSÜ’NDE CAN PAZARI

Sözcü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırları içerisinde bulunan ABD’ye ait El-Dafra Üssü’nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca, Kuzey Körfezi’nde ABD’ye ait bir petrol tankerinin de hedef alındığı belirtildi. Washington ve Tel Aviv’in gizlemeye çalıştığı bu ağır bilanço, sahadaki dengelerin hızla değiştiğini kanıtlıyor.

İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi
İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

Dünya

İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar
ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar

Gündem

ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23