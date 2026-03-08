İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı!

Siyonist Rejim Ağır Darbe Aldı

İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Fars Haber Ajansı, Rus istihbarat kaynaklarından gelen sarsıcı verileri dünya kamuoyuyla paylaştı. Soykırımcı İsrail rejiminin, İran karşısında savaşın henüz başında verdiği kayıplar, işgal ordusundaki paniği gözler önüne serdi.

İSTİHBARAT VE HAVA KUVVETLERİ ÇÖKTÜ

Yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ve güvenlik birimleri sadece üç gün içinde büyük bir yıkım yaşadı. Etkisiz hale getirilenler arasında şu isimler ve birimler yer alıyor:

198 Hava Kuvvetleri Subayı

78 Şin Bet (İç İstihbarat) Ajanı

32 Mossad Ajanı

6 General ve 423 Yedek Kuvvet Personeli

11 Nükleer Bilim İnsanı ve 462 Asker

ABD Üsleri Ateş Çemberinde: 21 Ölü!

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü de son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlara dair sıcak bilgileri paylaştı. Bölgedeki Amerikan üslerine düzenlenen kararlı saldırılar sonucunda 21 ABD askerinin öldürüldüğü, ABD Donanması’nın 5. Filosu’ndan çok sayıda askerin ise yaralandığı bildirildi.

EL-DAFRA ÜSSÜ’NDE CAN PAZARI

Sözcü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırları içerisinde bulunan ABD’ye ait El-Dafra Üssü’nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca, Kuzey Körfezi’nde ABD’ye ait bir petrol tankerinin de hedef alındığı belirtildi. Washington ve Tel Aviv’in gizlemeye çalıştığı bu ağır bilanço, sahadaki dengelerin hızla değiştiğini kanıtlıyor.