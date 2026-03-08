Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstahlık!

İsrail-İran gerilimi sonrası bölgedeki askeri varlığını artıran Yunanistan; Kerpe ve Kıbrıs'ın ardından şimdi de Bulgaristan'ın hava sahasını korumak için F-16 ve Patriot sistemlerini konuşlandıracağını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da güvenlik hareketliliği dikkat çekici şekilde arttı. Bölgedeki gerilimin yükselmesi üzerine Yunanistan yönetimi hem Ege'de hem de Balkanlar'da yeni askeri adımlar atarken, Türkiye'ye yakın bazı bölgelerde yapılan konuşlandırmalar dikkat çekti.

YUNAN BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada gerilimin "Türk Ordusu'nu Kıbrıs'tan çıkarmak için bir fırsat olabileceğini" ifade etti. Bu açıklama Ankara-Atina hattında yeni bir tartışma başlatırken, Yunanistan'ın attığı askeri adımlar da gündeme geldi.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Güney Kıbrıs'a düşen bir insansız hava aracını gerekçe gösteren Yunanistan yönetimi, kısa süre içinde Ada'ya iki firkateyn ve dört F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı. Bu hamle, Doğu Akdeniz'de askeri hareketliliğin artabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Öte yandan Türkiye'ye yaklaşık 50 mil mesafede bulunan ve gayri askeri statüde olması gereken Kerpe Adası'na Patriot hava savunma sistemi yerleştirildiği de ortaya çıktı. Söz konusu gelişme Ege'deki askeri dengeler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

KÜSTAH BULGARİSTAN ADIMI

Atina yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın hava savunmasına katkı sağlayacağını duyurdu. Buna göre Yunanistan, Bulgaristan'a Patriot hava savunma sistemi ile F-16 savaş uçakları göndermeyi planlıyor. Yunan Ekathimerini gazetesi gelişmeyi "Yunanistan'ın hava savunma kalkanı Bulgaristan'a kadar genişliyor" başlığıyla duyurdu. Haberde Yunanistan'ın Patriot sistemleri ve F-16 savaş uçakları konuşlandırarak hava ve füze savunma kapsamını Bulgaristan'a genişleteceği belirtildi.

SAVAŞI FIRSAT BİLİP ATEŞLE OYNUYORLAR

Plan kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Patriot sistemlerinin Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde anti-balistik koruma sağlayacağı ifade edilirken, iki F-16 savaş uçağının ise Limni Adası'ndan operasyonlara katılabileceği aktarıldı. Yetkililer, Patriot sistemlerinin temel amacının Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki kritik enerji altyapısını İran'ın olası saldırılarından korumak olduğunu belirtti. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerinin İran'ın uzun menzilli balistik füze sistemlerinin potansiyel menzili içinde bulunduğu ifade ediliyor.

ENERJİ VE ASKERİ LOJİSTİK HATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bulgaristan'da olası hedefler arasında ABD askeri varlıklarının da yer aldığı belirtilirken, geçmişte F-35 savaş uçakları, tanker uçaklar ve nakliye uçaklarının Sofya Havalimanı'nda konuşlandırıldığına dikkat çekiliyor. Bölgede enerji ve askeri lojistik hatları da dikkat çekiyor. Bulgaristan'ın doğal gaz ağı, biri Yunanistan'dan diğeri Türkiye'den gelen iki önemli doğal gaz koridoruna bağlı bulunuyor. Ayrıca Dedeağaç Limanı'nın 2022 yılından bu yana NATO askerleri ve askeri ekipmanlarının Bulgaristan ve Romanya'ya sevkiyatında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye tarafında da bazı adımların gündeme geldiği öne sürüldü. İddialara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli planlamalar yapılırken, bu planlardan birinin de F-16 savaş uçaklarının Ada'ya konuşlandırılması olduğu ifade edildi.