Savaş Piyasaları Vurdu: ABD’de Pompa Fiyatları Şahlandı!

Savaşın Faturası Pompalara Kesildi

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve petrol sevkiyatındaki kısıtlamalar, dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki ABD’yi kendi silahıyla vurdu. Petrolün varil fiyatının 90 doları aşmasıyla birlikte, ABD genelinde yakıt fiyatları sadece bir haftada yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

TRUMP'TAN PİŞKİN AÇIKLAMA: "ARTSIN"

Göreve gelirken enerji maliyetlerini düşürme sözü veren Donald Trump, Reuters’a verdiği mülakatta yükselen fiyatları küçümseyen ifadeler kullandı. Trump’ın, halkın belini büken zamlar karşısında "Eğer artarsa artsın" demesi, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde kendi partisi için büyük bir siyasi risk olarak değerlendiriliyor.

Rakamlar Alarm Veriyor: Eylül 2024’ten Bu Yana En Yüksek Seviye

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 3,32 dolara yükseldi. Bu rakam, bir hafta öncesine göre yüzde 11’lik dev bir artışı temsil ediyor. Dizel fiyatları ise galon başına 4,33 dolara ulaşarak son yılların en keskin yükselişini kaydetti.

CUMHURİYETÇİLERİN KALELERİNDE ZAM FIRTINASI

Özellikle Trump’ın güçlü destek aldığı eyaletlerde zamlar daha sert hissediliyor:

Georgia: Benzin fiyatı bir haftada 40,1 cent arttı.

Benzin fiyatı bir haftada 40,1 cent arttı. Indiana: Fiyatlar 44,3 cent yükseldi.

Fiyatlar 44,3 cent yükseldi. Batı Virginia: 43,9 centlik artışla rekor kırıldı.

Analistler Uyarıyor: Daha Kötüsü Yolda

GasBuddy analisti Patrick De Haan, mevcut savaş koşullarının devam etmesi halinde benzin fiyatlarının galon başına 3,70 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Nisan 2020’den bu yana görülen en büyük günlük yükselişin yaşandığı ABD piyasalarında, enerji krizi Trump yönetiminin en büyük sınavı haline gelmiş durumda.