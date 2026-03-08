  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor! İran'dan savaş açıklaması! Kaç hedef vurdukları ortaya çıktı Irak’ta ABD Büyükelçiliği ve Erbil Havalimanı hedef alındı! Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular Dubai'de gökdelende patlama İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Gündem Savaş Piyasaları Vurdu: ABD’de Pompa Fiyatları Şahlandı!
Gündem

Savaş Piyasaları Vurdu: ABD’de Pompa Fiyatları Şahlandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Savaş Piyasaları Vurdu: ABD’de Pompa Fiyatları Şahlandı!

ABD-İsrail şer ittifakının İran İslam Cumhuriyeti ile tutuştuğu savaş, enerji piyasalarını yangın yerine çevirdi. ABD’de benzin ve dizel fiyatları bir haftada rekor kırarken, Trump’ın "Varsın artsın" sözleri Amerikalı tüketiciyi çileden çıkardı.

Savaşın Faturası Pompalara Kesildi

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve petrol sevkiyatındaki kısıtlamalar, dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki ABD’yi kendi silahıyla vurdu. Petrolün varil fiyatının 90 doları aşmasıyla birlikte, ABD genelinde yakıt fiyatları sadece bir haftada yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

TRUMP'TAN PİŞKİN AÇIKLAMA: "ARTSIN"

Göreve gelirken enerji maliyetlerini düşürme sözü veren Donald Trump, Reuters’a verdiği mülakatta yükselen fiyatları küçümseyen ifadeler kullandı. Trump’ın, halkın belini büken zamlar karşısında "Eğer artarsa artsın" demesi, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde kendi partisi için büyük bir siyasi risk olarak değerlendiriliyor.

Rakamlar Alarm Veriyor: Eylül 2024’ten Bu Yana En Yüksek Seviye

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 3,32 dolara yükseldi. Bu rakam, bir hafta öncesine göre yüzde 11’lik dev bir artışı temsil ediyor. Dizel fiyatları ise galon başına 4,33 dolara ulaşarak son yılların en keskin yükselişini kaydetti.

CUMHURİYETÇİLERİN KALELERİNDE ZAM FIRTINASI

Özellikle Trump’ın güçlü destek aldığı eyaletlerde zamlar daha sert hissediliyor:

  • Georgia: Benzin fiyatı bir haftada 40,1 cent arttı.
  • Indiana: Fiyatlar 44,3 cent yükseldi.
  • Batı Virginia: 43,9 centlik artışla rekor kırıldı.

Analistler Uyarıyor: Daha Kötüsü Yolda

GasBuddy analisti Patrick De Haan, mevcut savaş koşullarının devam etmesi halinde benzin fiyatlarının galon başına 3,70 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Nisan 2020’den bu yana görülen en büyük günlük yükselişin yaşandığı ABD piyasalarında, enerji krizi Trump yönetiminin en büyük sınavı haline gelmiş durumda.

Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor
Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor

Ekonomi

Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23