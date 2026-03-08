Mide yanması mı, yoksa kanser mi? Sinsi tehlikeye karşı "basit bir reflü" demeyin!

Halk arasında genellikle ağır bir yemeğin ardından gelen geçici bir rahatsızlık olarak görülen mide yanması, aslında hayati bir tehdidin habercisi olabilir. Birleşik Krallık’taki sağlık uzmanları ve NHS tarafından yapılan son uyarılar, kronik mide yanması ve reflünün yemek borusu (özofagus) kanserinin en sinsi belirtileri arasında yer aldığını ortaya koydu.