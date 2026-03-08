İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

ABD yönetiminin İsrail’e sevk edilmek üzere onayladığı 12 bin adet BLU-110 tipi sığınak delici bombanın arkasından Türk savunma devinin iştiraki çıktı. Tedarik zincirinin ana halkalarından biri olan REPKON, katliam mühimmatlarının üretiminde başrolü üstleniyor.

Ölüm Makineleri REPKON İmzalı!

ABD, Kongre denetimini baypas ederek "acil durum" kapsamında onayladığı satışla, bölgedeki saldırganlığı tırmandırıyor. Yaklaşık 450 kg ağırlığındaki BLU-110 bombalarının gövde üretimi, doğrudan Türkiye merkezli REPKON’un ABD ayağı tarafından yürütülüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketin, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu sevkiyatın yüklenicisi olması büyük tepki topluyor.

"Kârınızda Kan Var!"

Kamuoyu, REPKON’un bu soykırım ortaklığından derhal çekilmesini talep ediyor. Şirketin emperyalist savaşın mühimmat tedarikçisi konumunda kalması durumunda, derhal yaptırımların devreye sokulması çağrısı yapıldı.

BUGÜN ÜMRANİYE’DE REPKON’UN KAPISINDAYIZ!

Sessiz kalmanın suça ortaklık olduğunu vurgulayan kitleler, bugün REPKON genel merkezi önünde dev bir protestoya hazırlanıyor.

TARİH: 8 Mart Pazar (BUGÜN)

SAAT: 13.30

ADRES: REPKON Genel Merkezi (Yaman Evler, İnkılap, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:13 Unilever Plaza, Ümraniye / İstanbul)