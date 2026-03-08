İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Yemek yemeyen çocuklarda iştahı artırmak için ailelerin evde uygulayabileceği sağlıklı ve bilimsel yöntemler nelerdir? Ebeveynlerin zorlamak, baskı kurmak yerine çocuğun yemek ile olumlu ilişki kurmasını sağlayacak davranışlarda bulunmasını öneririm. Yeni bir besin denerken çocuğa besini tanıması için fırsat verilebilir, örneğin dokunma, koklama, az bir miktar tadına bakmak gibi. Yapılandırılmış, mümkünse ailenin bir arada olduğu ve keyifle zaman geçirdiği öğün düzeni sağlanmalıdır. Çocuk reddettiğinde hemen alternatif besin sunulmamalı. Yeni bir besini reddettiğinde ondan hemen vazgeçmeden ileri ki öğünlerde tekrar denenmeli. Çocuk ile kaliteli zamanı arttırmak ve yemek ile olumlu ilişki kurmak için çocuğun basit aşamalarda yemek hazırlığına katılımını sağlamak faydalı olabilir.