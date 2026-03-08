  • İSTANBUL
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Çocuklarımızın yemek yememe konusu her daim ciddi bir problem olmuştur.

#1
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Çocuklarda yemek reddi bazı dönemlerde gelişimin doğal parçası. Ancak bazı çocukların yemek reddi uzun sürüyor ve çocukta bazı travmaları tetikliyorsa uzmanlar uyarıyor. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Gaye Türkmen Noyan'a göre çocuklarda yemek reddi uzun sürüyor, kilo kaybı veya büyüme geriliği görülüyorsa mutlaka hekim değerlendirmesi gerekiyor. İşte “Çocuğum yemek yemiyor” diyen ailelere öneriler…

#2
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Çocuğun yemek yememesi birçok ebeveyni endişelendiriyor. Ancak uzmanlara göre baskı yapmak sorunu çözmek yerine daha da büyütebilir.

#3
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Yeme reddi erken çocukluk döneminde daha sık görülmekle birlikte, okul çağı döneminde de karşımıza çıkabilir.

#4
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Yeme alanı, yaşamın ilk zamanlarından itibaren bebeklerin kendi kontrolü, özerkliğini sağlamayı deneyimlediği bir alandır. Bu nedenle, bazı gelişimsel dönemlerde bazı yiyecekleri reddetme veya belirli bir besini tercih etme davranışları görülebilir. Bunlar hemen müdahale edilmesi gereken problemler olmayabilir.

#5
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Ancak belirli bir süre boyunca devam eden, beslenme reddi sebebiyle ciddi kilo kaybeden veya kilo alımında yavaşlama ve boy uzamasında yavaşlama olan çocuklarda, aile ilişkisi-sosyal ilişkiler veya kreş-okul hayatının etkilendiği durumlarda hekim değerlendirmesi gerekir.

#6
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Seçici yeme davranışında; çocuklar bazı yiyecekleri reddeder ancak acıktığında başka şeyleri yiyebilir. Genellikle büyüme gelişme etkilenmemiştir.

#7
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Yani çocuk yaşına göre beklenen büyüme-gelişme standartları aralığındadır. Yemede seçicilik, ailenin hayatında ciddi bir soruna sebep olmuyordur.

#8
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Ancak; çok kısıtlı bir besin listesi, kilo alımında yetersizlik, vitamin eksiklikleri, belirli besinlere karşı yoğun duyusal hassasiyet, yeme-beslenme zamanı ile ilgili yoğun kaygı-kaçma davranışları veya beslenme zamanında ortaya çıkan krizler varsa, uzun süredir devam eden yemeklere karşı ilgi azlığı / iştah düşüklüğü, yoğun duyusal hassasiyetler, yemeyle ilgili kaygı bunları bir problem olarak ele almak ve müdahale etmek gerekir.

#9
Foto - İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat!

Yemek yemeyen çocuklarda iştahı artırmak için ailelerin evde uygulayabileceği sağlıklı ve bilimsel yöntemler nelerdir? Ebeveynlerin zorlamak, baskı kurmak yerine çocuğun yemek ile olumlu ilişki kurmasını sağlayacak davranışlarda bulunmasını öneririm. Yeni bir besin denerken çocuğa besini tanıması için fırsat verilebilir, örneğin dokunma, koklama, az bir miktar tadına bakmak gibi. Yapılandırılmış, mümkünse ailenin bir arada olduğu ve keyifle zaman geçirdiği öğün düzeni sağlanmalıdır. Çocuk reddettiğinde hemen alternatif besin sunulmamalı. Yeni bir besini reddettiğinde ondan hemen vazgeçmeden ileri ki öğünlerde tekrar denenmeli. Çocuk ile kaliteli zamanı arttırmak ve yemek ile olumlu ilişki kurmak için çocuğun basit aşamalarda yemek hazırlığına katılımını sağlamak faydalı olabilir.

