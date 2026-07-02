Ünlü din adamı İdris Tumgoyev gözaltına alındı

Rusya'ya bağlı İnguşetya'da, tanınmış din adamı ve Ehli Sünnet Camii vaizi İdris Tumgoyev'in, güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'nın kontrolünde olan İnguşetya'da bulunan Surkhakhi köyündeki Ehli Sünnet Camii vaizi İdris Tumgoyev'in güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri, 30 Haziran sabahı erken saatlerde Tumgoyev'in evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramanın ardından Tumgoyev'in bilinmeyen bir yere götürüldüğü, nerede tutulduğuna ilişkin ise resmi bir bilgi verilmediği aktarıldı.

Bölgenin tanınmış vaizlerinden biri

İdris Tumgoyev'in İnguşetya'da tanınan bir vaiz olduğu, Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin daha önce de Tumgoyev ile birçok kez görüştüğünü ve kendisini güvenlik kurumlarıyla iş birliği yapmaya zorlamaya çalıştığını ifade etti.

İşkence iddiaları

Aynı kaynaklar, İnguşetya'da daha önce gözaltına alınan din adamları Abdurraşid Gardanov, Muhammed Tamaskhanov, Muhammed Sultıgov ve Nazir Dzeitov'un da benzer şekilde alıkonulduğunu ifade etti.

Kaynaklara göre söz konusu din adamları gözaltı sürecinde ağır darp ve elektrik verme gibi işkence yöntemlerine maruz bırakıldı. Daha sonra ise bölgeyi terk etmeme taahhüdü imzalatılarak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldılar.

İdris Tumgoyev'in hangi suçlamayla gözaltına alındığına ilişkin Rus yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News