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Gündem MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı
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MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı

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AA Giriş Tarihi:

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MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ın Süleymaniye kentinde KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, istikrarın korunması, “Terörsüz Türkiye” süreci ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani ile görüştü.

KYB’den yapılan açıklamaya göre görüşme, Süleymaniye’nin Debaşan bölgesinde gerçekleştirildi. Taraflar, bölgedeki son gelişmeleri ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik başlıkları değerlendirdi.

Taraflar ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendirirken, Talabani, KYB'nin söz konusu sürecin başarıya ulaşmasına desteğini yineledi.

Açıklamaya göre Talabani, "Cumhurbaşkanı Mam Celal'in çizgisini sürdürerek, birlikte yaşamı pekiştirmek ve Orta Doğu genelinde güvenlik ile istikrara katkı sağlayacak kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla bu önemli ve tarihi adımın başarıya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca taraflar, ortak çıkarların korunması çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

MİT Başkanı Kalın, Irak Başbakanı Zeydi ile de görüştü

Türk güvenlik kaynakları, Kalın'ın dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile de bir araya geldiğini ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldığını belirtti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleleri görüşmüştü.

Kalın, Irak'ın Kerkük kentini de ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya gelmiş ve ardından Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirmişti.

Bağdat'ta yoğun görüşme trafiği

MİT Başkanı Kalın, 30 Haziran'da Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye-Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de
MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de

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MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de

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