  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok UCLG Başkanlığına seçilmişti! Altay: Mazlum coğrafyaların sesi olacağız Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz Trump’ın İran planı ifşa oldu: 18 Ağustos’ta kıyamet kopabilir! Yunan basını, hezeyanları manşete taşıdı: Neoconcu Rubin Atina’nın tek umudu! CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’ Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’ Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki
Dünya ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"
Dünya

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya’yı sert sözlerle hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin ittifak yükümlülükleri ve askeri destek konusunda yeterli tavır göstermediğini ima ederek, “İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi İspanya’ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kuzey Dakota’da katıldığı siyasi etkinlikte konuşan Trump, Madrid yönetimini ittifak içindeki tutumu nedeniyle eleştirdi.
Madrid yönetimine sitem eden Trump, "İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelere değinerek, onun kazandığı zaferlerle İspanyol hattının yarıldığını anlattı.

İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.

Trump, yıl başından bu yana ablukayı sıkılaştırıp, yaptırımlar uyguladığı Havana yönetimi hakkında da "Ve Küba’dan bahsetmişken onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." diye konuştu.

Panama Kanalı’na da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise “stratejik bir hata” olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve Çin’in bölgedeki etkisine karşı Washington’un harekete geçeceğini söyledi.

Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj
Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj

Dünya

Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj

İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"
İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

Gündem

İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı
İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

Dünya

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"
İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

Gündem

İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

ABD Başkanı Trump'ın İspanya'ya yönelik sert açıklamaları hem endişe verici hem de beklentiler doğuruyor. İspanya'nın NATO içindeki tutumuna sitem eden Trump, tarihsel olarak ABD'nin kontrolü altında olan bölgelerin (Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam) İspanyol yönetimindeki duruma işaret ederek endişelerini dile getiriyor. Bu durum Batı dünyasında yaşanan ideolojik gerilimi gözler önüne seriyor. Özellikle de İspanya'nın geçmişte ABD hegemonyasına karşı konuşan bir hareketin merkezi olması, Trump'ın bu sert tavırlarının altında yatan düşünce yapısını anlamamızı sağlıyor. ABD'nin küresel çaptaki çıkarlarını korumak için daha keskin ve agresif bir politika izlemesi korkutucu olabilir.

....

ispanya icindeki kılik yapıları harekete geçirdi bile basın ...vs....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23