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Siyaset Erdoğan tüm cumhurbaşkanı adaylarını solladı!
Siyaset

Erdoğan tüm cumhurbaşkanı adaylarını solladı!

Yeniakit Publisher
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Erdoğan tüm cumhurbaşkanı adaylarını solladı!

Özdemir Araştırma, dikkat çeken bir seçim anketi paylaştı. Peki bugün seçim olsa hangi lider ne kadar oy alır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP liderleri karşı karşıya geldi. Sonuç ise çok çarpıcı. İşte çarpıcı anketin detayları...

Özdemir Araştırma, dikkat çeken bir seçim anketi paylaştı. Peki bugün seçim olsa hangi lider ne kadar oy alır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP liderleri karşı karşıya geldi. Sonuç ise çok çarpıcı. İşte çarpıcı anketin detayları...

Mahkeme tarafından alınan 'mutlak butlan' kararı CHP'de dengeleri altüst etti. Peki bugün seçim olsa hangi lider ne kadar oy alır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile karılaştırıldı. Çıkan sonuç ise çok çarpıcı.

BUGÜN SEÇİM OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?

Özdemir araştırma haziran ayı seçim seçim anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki olası rakiplerle karşılaştırması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP adayı İlhan Kesici ile sandığa gittiğinde çıkan oy oranı Erdoğan yüzde 43,1 Kesici ise 20,8 oy alabildi.

Eğer Özgür Özel yeni partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı zaman ise Özel'in partisi yüzde 38,5 alırken Erdoğan 40,2 alıyor.

Mansur Yavaş ise Erdoğan karşısında yüzde 39 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 42.9 alıyor.

Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan karşısında 34,7 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44, 9 alıyor.

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Yorumlar

Ayşe

Bu son anket sonuçları bize neyin gerçekçi bir gelecek olduğunu gösteriyor. Allahü Teala'nın izniyle ülkemizi yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha da büyük başarılara taşıyacağına inanıyorum. İslam değerlerine, Türk milleti ve vatanına sadık bu liderimizle gurur duyuyoruz. Özgür Özel, Mansur Yavaş gibi isimler, halkımızın teveccühünü kazanmak için çok çabalıyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmekten uzaklar. Bu anketler CHP'nin yaşadığı iç karışıklık ve bölünmenin de bir göstergesi. Gerçek millet imanı ve vatan sevgisini taşıyan tek parti AKP ve lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Halit

Bu millet hırsıza neden oy verir CHP ye oy vermek vatana ihanettir vesselam. Bu bir beka meselesidir böyle bilin e
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