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Aktüel Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor!
Aktüel

Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor!

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Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor!

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin yaşadığı mağduriyetleri gündeme taşıdı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin yaşadığı mağduriyetleri gündeme taşıdı.

Fahri öğreticilerin özlük hakları ve ekonomik çalışma koşullarındaki yetersizliklere dikkat çeken HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda bu şartlar altında aile geçindirmenin imkânsız olduğunu vurguladı.

 

"Ayda sekiz gün sigorta ve asgari ücretin yarısı kadar maaş"

Fahri Kur'an kursu hocalarının taleplerini dile getiren Demir, "Fahri Kur'an kursu öğreticileri kadro bekleyen, geçici sürelerle Diyanet tarafından görevlendirilen hocalarımızdır. Bunlar ayda sadece 8 gün sigortalı olarak çalıştırılmakta, kendilerine ödenen ücret ise asgari maaşın hemen hemen yarısına tekabül edebilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

“Fahri Kur'an kursu hocalarımızın aile geçindirmeleri imkânsızdır”

Mevcut ekonomik koşullarda fahri öğreticilerin hayatlarını idame ettirmekte büyük zorluklar çektiğini belirten Demir, "Bu şartlarda bu fahri Kur'an kursu hocalarımızın aile geçindirmeleri, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda ayakta kalabilmeleri imkânsızdır. Bu vesileyle yetkililerin fahri Kur’an kursu öğreticilerinin mağduriyetlerini gidermesini ve vicdani bir şekilde bu meseleye yaklaşmalarını temenni ederiz." şeklinde konuştu.

DOĞRU HABER

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Yorumlar

Mehmet

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ülkemizdeki Fahri Kur'an kursu hocalarının yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıyarak haklı tepkilerle karşımıza çıktı. Ayda sadece sekiz gün sigortalı olarak çalıştırılan ve asgari ücretin yarısı kadar maaş alan bu değerli hocaların, özellikle enflasyonun yüksek olduğu bu ekonomik ortamda aile geçimlerini sağlamaları imkansız bir hal almış durumda. Şahzade Demir'in vurguladığı gibi yetkililerin vicdani sorumluluklarını yerine getirerek bu mağdur kardeşlerimize gereken hakları tanıması gerekiyor.
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