İşte istenen ceza! Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedinin bavulla yol kenarına bırakıldığı cinayete ilişkin davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.
Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık zanlı Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.