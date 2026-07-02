  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor! İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı" Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok UCLG Başkanlığına seçilmişti! Altay: Mazlum coğrafyaların sesi olacağız Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz Trump’ın İran planı ifşa oldu: 18 Ağustos’ta kıyamet kopabilir!
İSLAM 2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (2 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلٖينَ اِلَّا مُبَشِّرٖينَ وَمُنْذِرٖينَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(48) Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler.

(En'âm Suresi, 6/48)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Peygamberler yalnız “müjdeciler ve uyarıcılar olarak” gönderilmiş olup onlara samimiyetle kulak vererek “iman eden ve (böylece) halini düzelten” yani gerek kendilerini gerekse başkalarını ıslah edenler için artık korku kalmayacaktır. “Onlar üzüntü de çekmeyecekler”; çünkü gerçek anlamda güven de sevinç ve mutluluk da Allah yolundadır. Âhirette böyle olacağı gibi, bazı maddî ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler inanmanın, ibadet ve faziletin verdiği sükûn ve güvenle huzur bulurlar. Bu sebeple Allah’ın azabı ancak “zalim toplum”u kapsayacaktır.

Dünyadaki herhangi bir musibet müminleri de etkilese bile, onların âhiretteki hayatları imanlarının ve iyi amellerinin kazandıracağı mutluluk ve nimetlerle bezenecektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 406

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kâfir, bir iyilik yaptığında bu iyiliğine mukabil kendisine dünyalık bir nimet tattırılır. Mümine gelince, Allah onun iyiliklerinin karşılığını âhirette vermek üzere biriktirir.

Ayrıca dünyada yaptığı kulluğa mukabil rızık ihsan eder.”

Kaynak: Müslim, Sıfâtu'l-münâfıkîn 57

 

GÜNÜN SÖZÜ:

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Allah'ın izniyle bugünkü haberimizde hem Kur'an-ı Kerim hem de Resulullah'ın (SAV) hadisleri ışığında manevi bir rehberliğe kavuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberler, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildiğine vurgu yapılıyor. Müminler bu öğütlere kulak vererek iman edip halini düzeltirse korku ve üzüntüden uzak kalacaklar. Bu, Allah'ın yolunda huzur ve güvenin nasıl bulunabileceğini gösteriyor. Hadiste de belirtildiği gibi kâfirlerin iyi niyetli bir eylemi dünyada karşılığını bulurken, müminler ise bu iyiliğin ödülünü ahirette bulacaklar. Bu durum bize Allah'ın her şeye hakim olduğunu ve iman edenlere karşı sonsuz merhameti olduğunu hatırlatıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23