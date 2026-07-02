23 ilde operasyon 307 nitelikli dolandırıcı yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 'Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi. 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.