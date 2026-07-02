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Dünya İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!
Dünya

İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!

Yeniakit Publisher
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İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!

Rusya'nın balistik füze ve İHA'larla Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Başkentte peş peşe patlamalar yaşanırken, çok sayıda noktada yangın çıktı ve Polonya savaş uçaklarını havalandırdı.

Rusya'nın balistik füze ve İHA'larla Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Başkentte peş peşe patlamalar yaşanırken, çok sayıda noktada yangın çıktı ve Polonya savaş uçaklarını havalandırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Kiev'e doğru çok sayıda füzenin yaklaştığı uyarısında bulunmasının ardından, Perşembe günü sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde ve doğusunda yeni bir dizi patlama sesi duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı altında. Patlama sesleri şehrin her yerinden duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Kliçko, daha sonra yaptığı açıklamada, Rus saldırısı sonucu yaralananların sayısının 11'e yükseldiğini doğruladı.

Çarşamba akşamı, hava saldırısı sirenlerinin devreye girmesi sırasında meydana gelen bir patlamanın ardından Kiev'in merkezinde yangın çıktı.

Kliçko, "Şevçenkivski semtinde üç katlı, konut olarak kullanılmayan bir binanın çatısında yangın çıktı." dedi.

 

Daha sonra aynı bölgede bir otelin çatısında da yangın çıktığını belirten Kliçko, Telegram'da yaptığı paylaşımda, "Başkente yönelik saldırı devam ediyor. Sığınaklarda kalın!" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Polonya ordusu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla eş zamanlı olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çarşamba günü daha önce yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarının Rusya'nın "büyük çaplı bir saldırı" düzenlemek üzere olduğunu göstermesi üzerine Dublin ziyaretini yarıda keserek ülkesine hızla döneceğini duyurmuştu.

Zelenski basın toplantısında, "Halkımızı son derece dikkatli olmaya, kendilerini, çocuklarını ve elbette ailelerini korumaya ve sığınaklara gitmeye çağırıyorum." dedi.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir Ukrayna'ya yönelik bu büyük saldırıya hazırlandığını öne sürdü.

Putin ise Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini sağlamaya ve karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etmeye kararlı olduğunu, Kiev'in Rusya'daki askeri altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde ifade etmişti.

Öte yandan, ABD'nin yürüttüğü barış girişimleri, şimdiye kadar Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en ağır çatışmayı sona erdirmek için arabuluculuk yapma konusunda başarısız oldu.

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