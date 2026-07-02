Kayıp gibi yaşadılar: 16 çocuk kâbus evinden kurtarıldı

ABD’nin Ohio eyaletinde, bir soruşturma kapsamında bir eve giden güvenlik güçleri, yıllarca dış dünyadan izole edildiği belirlenen 16 çocukla karşılaştı. 18 ay ile 18 yaş arasında değişen çocukların, Vinton County’ye bağlı Hamden köyündeki evde ağır ihmal ve sağlıksız koşullar altında yaşadığı tespit edildi.

Ohio Başsavcılığı’na göre ekipler, mahkeme kararıyla eve girdiklerinde aynı aileye mensup çocukları sağlıksız ve tehlikeli koşullar içinde buldu. Associated Press’in haberine göre çocuklar, yaklaşık 13 metrekarelik bir odada tutuluyordu.

Evde insan dışkısı ve ağır sağlıksız koşullar tespit edildi. Vinton County Şerifi Ryan Cain, evde gördüğü manzarayı “iğrenç” diye nitelendirdi ve “Besi hayvanlarımızın çoğu bu çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu” dedi.

Ohio Başsavcısı Andy Wilson ise olay yerindeki koşulları “tarif edilmesi neredeyse imkansız” diye anlattı. Wilson, meslek hayatında gördüğü en ağır vakalardan biriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

ÇOCUKLAR DIŞ DÜNYADAN TAMAMEN KOPUK

Yetkililer, çocukların yalnızca fiziksel olarak değil, gelişimsel olarak da ağır ihmal altında bırakıldığını belirtti. Bazı çocukların konuşamadığı, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise kendi adını bile yazamadığı açıklandı.

Associated Press, çocukların dış dünyadan neredeyse tamamen kopuk halde büyüdüğünü, okula gitmediklerini ve aile dışındaki kişilerin evde çocukların yaşadığını bilmediğini aktardı. Komşular da evin çevresinde hiç çocuk görmediklerini söyledi.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KRİTİK DURUMDA

Kurtarılan çocuklar önce yerel hastanelere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ohio Başsavcılığı’na göre bazı çocuklar tedavi edilip taburcu edilirken, bazıları ileri tıbbi bakım için başka hastanelere sevk edildi ve ağır durumda hastanede tutulmaya devam etti.

ABC News ve Associated Press’in aktardığına göre iki çocuk helikopterle travma merkezlerine nakledildi. Çocuklardan birinin kritik durumda olduğu bildirildi.

AİLE GÖZALTINDA

Olayın ardından çocukların anne ve babası ile iki büyük ebeveyni gözaltına alındı. Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders hakkında çocuğu tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi. Mahkeme, dört şüpheli için kişi başı 300 bin dolar kefalet belirledi.

Sağdan sola: Elizabeth Siders, Christina Siders, Gary Siders Jr. and Gary Siders Sr.

Southeastern Ohio Regional Jail

Vinton County Savcısı William Archer, olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olmadığını, aynı aile içinde yaşanan ağır ihmal ve istismar vakası olarak soruşturulduğunu söyledi. Yetkililer, soruşturmanın erken aşamada olduğunu ve ek suçlamaların gündeme gelebileceğini belirtti.

YILLARCA KAMU KAYITLARININ DIŞINDA KALMIŞLAR

Soruşturmada öne çıkan en çarpıcı başlıklardan biri, çocukların yıllarca kamu kayıtlarının dışında kalmış olması. Yetkililere göre aile, Güney Ohio’da sık sık adres değiştirerek sağlık, eğitim ve kamu hizmetleriyle teması en aza indirdi. Çocukların okula gönderilmediği, bu nedenle resmi sistemin onları fark etmediği belirtildi.

Nüfusu bin kişinin altında olan Hamden’de yaşayan komşular ise evde çocukların bulunduğunu bilmediklerini söyledi. Associated Press’e konuşan bazı mahalle sakinleri, aile taşındığından beri evin çevresinde çocuk görmediklerini anlattı.

Savcılık, çocukların geçici velayetinin Ohio Çocuk ve Aile Hizmetleri Birimi’ne devredilmesi için yasal süreci başlattı. Yetkililer, çocukların güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.