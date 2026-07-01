Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor!

Gazze’de işgalci siyonist iblislerin uyguladığı acımasız abluka, binlerce hastayı oyduğu gibi kanser hastalarını da ölüme sürüklüyor. İşgal sonrası yerinden edilerek çadır kampına sığınan 27 yaşındaki kanser hastası Şuruk Abu Galyun, kemoterapi ilaçlarının bölgeye girişinin engellenmesi ve gereken tedaviyi alamaması sebebiyle zor günler yaşıyor.

Hastalığın ilerlemesi sonucu sağ ayağı ampute edilen Galyun, ilaç eksikliğinin devam etmesi sebebiyle sol ayak parmaklarında da ciddi doku kayıpları yaşamaya başladı. Bir çok insani unsurdan yoksun şekilde çadırda yaşam mücadelesi veren Şuruk, acil tahliye ve tıbbi destek bekleyen binlerce Gazzeli mağdurdan sadece biri.