  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köklü ülke IMF’nin yeni müşterisi Ver ekonomik bağımsızlığı al parayı En düşük emekli aylığında yeni gelişme! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama CHP'nin kurultay ceza davasına 100 kişilik 'VIP liste' damga vurdu! Kurultay öncesi 100 kişiye ev dağıtılmış! Savunma değil heyet ile muhabbet: Mahkeme Murat'a soruyor, o hikaye anlatıyor Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı Türkiye'nin NATO serüveni göz kamaştırıyor Stratejik üyelikten kilit müttefikliğe Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı
Dünya Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor!
Dünya

Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Siyonist zulüm, binlerce masumun hayatını da hayallerini de yarım bırakıyor. Kanser sebebiyle sağ ayağı ampute edilen 27 yaşındaki kanser hastası Ebu Galyun'un sol ayağında da doku kaybı oluşmaya başladı.

Gazze’de işgalci siyonist iblislerin uyguladığı acımasız abluka, binlerce hastayı oyduğu gibi kanser hastalarını da ölüme sürüklüyor. İşgal sonrası yerinden edilerek çadır kampına sığınan 27 yaşındaki kanser hastası Şuruk Abu Galyun, kemoterapi ilaçlarının bölgeye girişinin engellenmesi ve gereken tedaviyi alamaması sebebiyle zor günler yaşıyor.

Hastalığın ilerlemesi sonucu sağ ayağı ampute edilen Galyun, ilaç eksikliğinin devam etmesi sebebiyle sol ayak parmaklarında da ciddi doku kayıpları yaşamaya başladı. Bir çok insani unsurdan yoksun şekilde çadırda yaşam mücadelesi veren Şuruk, acil tahliye ve tıbbi destek bekleyen binlerce Gazzeli mağdurdan sadece biri.

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 66'ya yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 73 bin 66'ya yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 66'ya yükseldi

MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü

Gündem

MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü

Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir
Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir

Dünya

Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir

Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu
Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu

Dünya

Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu

İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"
İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

Gündem

İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23