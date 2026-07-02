Slovakya'dan Ankara'ya Övgü: ‘Türkiye Kritik Bir Bölgesel Aktör’

Bakan Blanar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı demeç verdi.

Ukrayna ve Orta Doğu'da savaşın devam ettiği ve uluslararası ortamda belirsizliğin arttığı dönemde NATO üyeleri arasındaki siyasi diyalog ve yakın işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Blanar, "Ankara’da yapılacak zirve, İttifak üyeleri için bugün karşı karşıya olduğumuz temel güvenlik ve jeopolitik zorlukları tartışmak üzere önemli bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

Blanar, zirvenin, sadece savunma ve güvenlik konularını değil aynı zamanda bölgesel istikrar, enerji güvenliği ve çatışmaların önlenmesi gibi daha geniş kapsamlı meseleleri de ele almak için imkan sunacağının altını çizdi.

Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların çözümü için sarf ettiği diplomatik çabalara dikkati çeken Blanar, "⁠⁠Türkiye'nin aktif diplomatik çabalarını ve daha geniş bölgesinde istikrar ve diyaloğa katkıda bulunma gayretini büyük takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Blanar, Ankara'daki zirvenin, Slovakya için NATO taahhütlerine ilişkin ilerlemeyi gözden geçirmek ve kolektif güvenliğe katkısını güçlendirmeyi sürdürmek yolunda bir fırsat olduğuna işaret etti.

Slovakya'nın, NATO taahhütlerini yerine getirmeye ve güvenlik ile savunma kapasitesini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Blanar, aynı zamanda kalıcı güvenliğin sadece askeri yollarla sağlanamayacağına da inandıklarını belirtti.

Blanar, diplomatik girişimler ile diyalog ve uluslararası hukuka saygının, çatışmaların çözülmesi ve gerilimin önlenmesi için vazgeçilmez araçlar olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

Ukrayna konusunda Slovakya'nın, adil, kapsamlı ve kalıcı barışa katkıda bulunabilecek tüm girişimleri desteklemeye devam ettiğine dikkati çeken Blanar, her türlü sürdürülebilir çözümün, uluslararası hukuk ilkelerine ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne dayandırılması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Blanar, NATO Zirvesi'nde ayrıca, tırmanmanın önlenmesinin öncelik olmaya devam ettiği Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacaklarını, bölgedeki istikrarın, herkesi etkileyen küresel ekonomik ve enerji güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bu nedenle gerilimi azaltmaya yardımcı olan ve diyalog için alan yaratan her türlü diplomatik çabayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Blanar, "Ankara Zirvesi’nin başarısı, müttefikler arasındaki güvenliği, istikrarı ve işbirliğini güçlendirme ve aynı zamanda devam eden çatışmalara barışçıl çözümler bulmaya yönelik çabaları destekleme kabiliyetiyle ölçülmelidir." yorumunu yaptı.

"TÜRKIYE, ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL AKTÖR OLARAK DA KIYMETLİ BİR ROL OYNUYOR"

Blanar, Slovakya ve Türkiye'nin, bugünün karmaşık uluslararası zorluklarının üstesinden gelmede diyalog, ortaklık ve yapıcı katılımın önemi konusunda ortak anlayışa sahip olduklarına inandığını belirtti.

Bakan Blanar, "Türkiye, sadece NATO içinde değil aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir bölgesel aktör olarak da kıymetli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blanar, Ankara'daki zirvenin, müttefiklere Ukrayna, Hint-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa Birliği dahil dünyanın farklı bölgelerinden gelen ortaklarla etkileşim kurmaları için mükemmel bir fırsat sunacağını kaydetti.

Güvenliğin ötesinde enerji güvenliği, ekonomik bağlantılar, ticaret ve inovasyon alanlarında da önemli işbirliği potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Blanar, bu bağlamda AB ile Türkiye arasındaki sürekli diyaloğun, daha geniş bölgenin güvenliğine ve istikrarına yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Blanar, zirve marjında yapılacak Savunma Sanayii Forumu'nun ittifak ülkeleri hükümetlerini, iş dünyasını ve uzmanları bir araya getirerek yeni ortaklıklar ile deneyim paylaşımını teşvik edeceğini vurguladı.

Türkiye ile Slovakya'nın endüstriyel ve teknolojik bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Blanar, inovasyon, AR-GE, ileri teknolojiler ve endüstriyel ortaklıklar alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak işbirliği için önemli bir potansiyelin bulunduğunu anlattı.

Blanar, savunma sanayisindeki işbirliğinin, İttifak'ın dayanıklılığı ve güvenliği açısından önemli bir unsur olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, hızla değişen güvenlik ortamının, teknolojik inovasyonun ve ortaya çıkan zorluklara yanıt verme yeteneğinin önemini gösterdiğini belirtti.

Mayıs ayında Slovakya'nın Bratislava Uluslararası Savunma Fuarı'na ev sahipliği yaptığını anlatan Blanar, Slovakya'nın bu çabalara aktif katkıda bulunduğunu bildirdi.

"SLOVAK İLE TÜRK ŞİRKETLERİ ARASINDA DAHA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAĞIZ"

Blanar, "Karşılıklı çıkar ve her iki taraf için katma değer olan her alanda Slovak ile Türk şirketleri arasında daha güçlü işbirliğini memnuniyetle karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Transatlantik ortaklığın, Avrupa ve küresel güvenliğin temel direklerinden biri olmaya devam ettiğine dikkati çeken Blanar, külfet paylaşımı ve savunma harcamaları konusundaki tartışmaların, müttefikler arasındaki müzakerelerin meşru bir parçası olsa da NATO'nun gücünün her zaman ortak çıkarlar, değerler ve yakın siyasi işbirliğine dayandığını vurguladı.

Blanar, Avrupalı müttefiklerin, kolektif güvenliğe katkılarını arttırdığını ve bu durumun, daha dengeli ve dayanıklı NATO'ya katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Blanar, bu kapsamda Ankara'daki zirvenin, transatlantik ortaklığın önemini yeniden teyit etmesini ve güvenlik zorluklarını, işbirliği, istişare ve dayanışma yoluyla ele almaya yönelik ortak taahhüdü ortaya koymasını beklediğini belirtti.

"ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Blanar, Slovakya için NATO Zirvesi'nin, güvenlik ve istikrara daha fazla katkıda bulunması, İttifak üyeleri ve ortaklar arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmesi ve süren çatışmaların tırmanmasını önlemeye yönelik çabaları desteklemesi halinde başarılı olacağını ifade etti.

Önemli jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Blanar, "Güvenliğimizi güçlendirmenin yanı sıra diplomasi ve uluslararası işbirliğine yatırım yapmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Blanar, Ankara'daki zirvenin, NATO ülkelerinin istikrar, güvenlik ve uluslararası sorunlara barışçıl çözümler bulmak amacıyla birlikte çalışmaya kararlı oldukları yönünde net mesaj vermeleri durumunda, Slovakya'nın bunu başarılı bir sonuç olarak değerlendireceğini belirtti.