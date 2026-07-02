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Ekonomi 23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti!
Ekonomi

23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti!

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23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti!

Ege Bölgesi'nde erkek ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyette olan Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti.

Ege Bölgesi'nde erkek ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyette olan Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti.

İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde erkek ve kadın giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Bir süredir yaşadığı mali darboğazı aşmak amacıyla konkordato sürecine giren şirketin kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

 

23 YILLIK TÜRK TEKSTİL DEVİ İFLAS ETTİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya tanınan 1 yıllık kesin mühletin ardından 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasına hükmetti.

Temelleri 11 Mart 2003 tarihinde Aydın'ın Kurtuluş Mahallesi'nde atılan ve zamanla büyümesini İzmir Gaziemir ile Manisa Alaşehir eksenine taşıyan Denfa Moda, hem mağazacılık hem de e-ticaret üzerinden perakende satışlar gerçekleştiriyordu.

 

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Son yıllarda derinleşen ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep eden ve 1 yıllık kesin mühlet hakkı elde eden şirket, bu süreçte mali yapısını toparlayamadı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/360 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davada, şirketin adi tasfiye usulüyle iflasına karar verildiği duyuruldu.

İzmir İflas Müdürlüğü (2026/17 İflas dosyası) tarafından yayımlanan resmi ilanda, merkezi Gaziemir'de (Irmak Mah. Metin Henkoğlu Cad. No: 20A) bulunan şirketle ilgili hukuki tasfiye sürecinin detayları paylaşıldı.

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Yorumlar

Mehmet

Üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Denfa Moda Tekstil gibi uzun yıllardır ülkemizin ekonomisine hizmet veren bir Türk şirketinin iflası hepimizi derinden sarsıyor. Bu zor zamanlarda, şirketin çalışanları ve aileleri için geçmiş olsun dileklerimizle birlikte bu acılı duruma sebep olan ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeleri için milletimizin bütünlüğü ve dayanışmasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Allah'tan güç ve sabır diliyorum.
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