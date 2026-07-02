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Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

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AA Giriş Tarihi:

Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif volkanı olma özelliğini de taşıyan Etna Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

#1
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etna'nın yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite sürüyor.

#2
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Söz konusu kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı oluyor. Kraterden çıkan lav akışı, Etna'nın doğu yamaçlarından da gözlemlenebiliyor.

#3
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de "Voragine" kraterindeki son volkanik aktivite sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "turuncu" uyarı kodu yayımlarken, Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki seferlerin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi.

#4
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini de taşıyor.

#5
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

#6
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

#7
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

#8
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

#9
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

#10
Foto - Avrupa'nın en aktif volkanı yine kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı’ndan kareler…

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