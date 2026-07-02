  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı! Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak! Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor! 23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti! 2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı) ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil" MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı 7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu Ankara-Tahran hattında tarihi diplomasi trafiği! Doha zirvesinden Amerikan zulmüne karşı net hamleler geldi!
Eğitim Muğla’da yaz kuran kurslarının açılma tarihi belli oldu
Eğitim

Muğla’da yaz kuran kurslarının açılma tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Muğla’da yaz kuran kurslarının açılma tarihi belli oldu

Muğla İl Müftülüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Kur'an Kursları için geri sayım başladı. İl genelindeki çocukların ve gençlerin yaz tatillerini manevi, ahlaki ve sosyal yönden verimli bir şekilde değerlendirmelerini hedefleyen 2026 yılı eğitimleri, 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Camiler ve Kur'an kurslarında verilecek eğitimlerde öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimi de aktarılacak.

Muğla genelinde bu yıl eğitim seferberliği yaşanacak. İl Müftülüğü'nden alınan bilgilere göre, yaz dönemi boyunca il genelinde tam 962 cami ve 101 Kur'an kursunda eğitim faaliyetleri yürütülecek.

 

Kurslarda, 920’si erkek ve 138’i kadın olmak üzere toplam bin 58 öğretici görev alacak. Ayrıca, daha kapsamlı bir eğitim almak isteyen öğrenciler için il genelindeki 8 yatılı Yaz Kur'an Kursu da kapılarını sonuna kadar açacak.

Yoğun ilgi görmesi beklenen kurslar için kayıt süreci 22 Haziran 2026 tarihinde başlarken, 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Veliler ve öğrenciler; kayıt işlemlerini il ve ilçe müftülükleri, mahalle camileri ile Kur'an kursları aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilecek.

AFAD korkutan depremi duyurdu
AFAD korkutan depremi duyurdu

Gündem

AFAD korkutan depremi duyurdu

T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23