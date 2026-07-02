Muğla’da yaz kuran kurslarının açılma tarihi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla İl Müftülüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Kur'an Kursları için geri sayım başladı. İl genelindeki çocukların ve gençlerin yaz tatillerini manevi, ahlaki ve sosyal yönden verimli bir şekilde değerlendirmelerini hedefleyen 2026 yılı eğitimleri, 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Camiler ve Kur'an kurslarında verilecek eğitimlerde öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimi de aktarılacak.
Muğla genelinde bu yıl eğitim seferberliği yaşanacak. İl Müftülüğü'nden alınan bilgilere göre, yaz dönemi boyunca il genelinde tam 962 cami ve 101 Kur'an kursunda eğitim faaliyetleri yürütülecek.
Kurslarda, 920’si erkek ve 138’i kadın olmak üzere toplam bin 58 öğretici görev alacak. Ayrıca, daha kapsamlı bir eğitim almak isteyen öğrenciler için il genelindeki 8 yatılı Yaz Kur'an Kursu da kapılarını sonuna kadar açacak.
Yoğun ilgi görmesi beklenen kurslar için kayıt süreci 22 Haziran 2026 tarihinde başlarken, 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Veliler ve öğrenciler; kayıt işlemlerini il ve ilçe müftülükleri, mahalle camileri ile Kur'an kursları aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilecek.