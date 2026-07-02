Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ayrılıklarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Çok sayıda vekilin ve belediye başkanlarının CHP'de kalmak istediğini açıklayan Tekin, o isimleri duyurdu. Özgür Özel şok geçirecek. İşte CHP'de kalmak isteyen o isimler...

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan gelişmeleri aktardı. Partiden ayrılacak isimlerle ilgili konuşan Tekin, kalmak isteyen isimleri de duyurdu.

MUHALİF MEDYAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'de bir paralel yapının olmadığını sadece geçiş döneminde olduklarını söyleyen Tekin, itirafçıların haberlerini yapmayan muhalif medyaya da tepki gösterdi.

Çok sayıda vekilin ve belediye başkanının CHP'de kalmak istediğini de açıklayan Tekin, "Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama herkesin şok olabileceği belediyeler CHP'de kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler" diye konuştu.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Paralel yapı yok, bir geçiş dönemindeyiz. Takdir ederseniz ki arkadaşlarımız bu yöntemi bir siyasi kazanç yöntemine dönüştürdüler. Ama baştan itibaren çok stratejik hata yapıyorlar. Aslında ilk günden itibaren yani mutlak butlan kararı geldiği günden itibaren bir karar almış olsalardı gerçekten daha güçlü bir yapıyla ayrılmış olurlardı. Ama ne yazık ki bu bütün süreçleri soruna ve kriz ortamı oluşturarak bir kazanç sağlayacaklarını zannettiler. Burada da çok önemli bir hata yaptıklarını fark ettiler. Gerek milletvekillerin tutumları, gerek belediye başkanlarımızın tutumları, gerekse tabanımızın tutumu çok farklı bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Günün sonunda aslında bugüne kadar hiçbir öz eleştiri yapmadılar.

Bütün bu hatalara, kabahatlara, bütün yaşanmış bu sorunlara rağmen ya bir günde çıkın; "Evet biz burada bir yanlış yaptık, bir hata yaptık" deyin. En yakın arkadaşlarınız itirafçı oldu. Bir siyasi harekette 73 tane itirafçı olur mu? Şimdi bütün bu tabloya baktığınızda bu tabloda bir öngörüsüzlükle tek ellerinde bir veri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 50 yıldır 60 yıldır yan yana duran kardeşlerin arasında bir kavga oluşturarak kazanç sağladığını zannediyorlar.

Antalya Belediye Başkanı'nın haberi yok şu anda, 60'ın üstünde haber sitesi var. Kendilerini özgür ne bileyim bağımsız medya grupları sayarlar. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren bir temas kurmak istedik. Yani kardeşim bak yanlış haberler yapıyorsunuz ya bizimle ilgili. Vallahi yani o kadar kudretli bir şey oluşturmuşlar ki. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim."

'ÖZGÜR ÖZEL'İN DESTEKÇİLERİ KILIÇDAROĞLU'NA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR'

Özgür Özel'i destekleyen bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulaşmak ve partide kalmak istediklerini söyleyecekleri iddialarına değinen Tekin, "Bu temasların bu saatten sonra hiçbir anlamı kalmadı. Yani sizi var eden eski genel başkanınızı, şu andaki genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'na kavgada bile söylenmeyecek cümleleri kullandıktan sonra bu temasın hiçbir tarafa da bir faydasını olmayacağını altını çizerek söyleyeyim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının çoğu partisinde siyaset yapmaya devam edeceğini belirten Tekin, "Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak:

TGRT HABER