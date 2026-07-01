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Dünya 7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu
Dünya

7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Swat bölgesinde turistleri taşıyan tekne, Saifullah Gölü’nde alabora oldu. Yaşanan acı olayda 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da turistleri taşıyan teknenin alabora olması faciayla sonuçlandı. Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Swat bölgesinde turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Yerel acil yardım servisinden yapılan açıklamada, Swat Nehri üzerindeki Saifullah Gölü’nde meydana gelen kazanın ardından bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi. Çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgede akıntıya kapılan bir araçtan kurtarılan kişiler yer aldı.

 

Öte yandan Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA) sel nedeniyle bazı bölgelerdeki evlerde, camilerde, iş yerlerinde ve altyapıda büyük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

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Yorumlar

Ahmet

Üzücü bir haber geldi; Pakistan'ın Swat bölgesinde turist taşıyan bir tekne alabora oldu ve 7 kişi hayatını kaybetti. Bu tür trajik olayların yaşanmaması için Allah'tan yardım diliyorum. Ülkemiz ile dostluğu olan Pakistan'da meydana gelen bu felaketin acısını paylaşıyoruz. İnsanlarımızın afetlere karşı dayanıklılığının, zor zamanlarda birbirlerine destek olmanın ve umudun asla tükenmemesi dileğiyle.
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