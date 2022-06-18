Üniversiteye girmek için kader günü! YKS ilk oturumu bugün! Maske takmak zorunlu mu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan bugün. 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma 2 gün boyunca YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak...

3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. Öte yandan sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi olmadan sınava adaylar giriş yapamayacak.

2022 YKS'nin ilk ayağında TYT yani Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. YKS'nin TYT oturumda 120 soru çıkacak. Öğrenciler Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya, Kimya, Tarih sorularına cevap verecek.

AYT ve YDT ne zaman: Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Kaç kişi başvurdu: 2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS’ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT’de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT’deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

Maske zorunluluğu var mı: 2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulanacak ilk sınav olacak. Sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlileri ve adaylar isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.

Koronavirüs testi pozitif olanlar ne yapacak: Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca sınav başvurusunda HES Kodu uygulaması da sona erdi.

Sınav günü COVID-19 durumu olan adaylar olursa, Sağlık Bakanlığı e-nabız üzerinden edinecekleri COVID-19 pozitif durumunu bildirir ‘Laboratuvar Sonuç Raporu’nun bir dökümünü sınava girecekleri binanın girişindeki görevlilere teslim ettikleri taktirde bu binada sadece COVID-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacak.