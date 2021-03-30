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Ekonomi Üniversitelere önemli çağrı
Ekonomi

Üniversitelere önemli çağrı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli üretimi arttırmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Demir, çalışmalarına üniversitelerin de katkılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:02:00 -
Üniversitelere önemli çağrı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen ‘Savunma Teknolojileri Günleri’ programının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin gücüne güç katmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

İrade eksikliği yok

Demir, şunları söyledi: “Yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bu akamete uğramanın en büyük sebebinin de irade ve inanç eksikliği olduğunu görüyoruz. Bugün bu irade eksikliği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle savunma sanayii konusunda büyük desteklerini her zaman vurguluyorlar. Bu da demek ki siyasi irade olarak savunma sanayiine çok önem veriliyor. Yerli ve milli ürünler konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerektiğinin altı çok kalın şekilde çiziliyor. Bizim görevimiz de bunu gerçekleştirmek.” Demir, geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını anlattı. Üniversitelerin geleceğin teknolojileriyle ilgili ufuk açıcı proje ve fikirlerle gelmelerini beklediklerini kaydetti. Demir, “Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor” dedi. Savunma sanayiinde geliştirilecek bir teknolojinin çok çeşitli alanlarda kullanımının da mümkün olduğuna işaret eden İsmail Demir, bu alanda yapılacak çalışmaların ülkenin genel ekonomisi ve kalkınasına çok büyük katkıda bulunacağına dikkat çekti.

AR-GE önceliğimiz

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da üniversite-sanayi iş birliğini her zaman öncelikli gündem maddesi haline getirdiklerini belirtti. Teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerini her zaman ilk öncelik olarak gördüklerinin altını çizen Koyuncu, şunları ifade etti: “İş savunma sanayiine geldiğinde diğer sektörlere nazaran birtakım farklılıklar ve aciliyetler ortaya çıkabilmektedir. Hal böyle olunca da teknolojik gelişimi sürekli takip ederek bilgilerimizi daima güncel tutmamız gerekmektedir. İTÜ’yle savunma sanayiimizin bir araya geldiği böylesi etkinlikler mevcut iş birliklerini güçlendirmek ve arttırmak anlamında son derece önemlidir.”

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