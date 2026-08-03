Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu anlatan azgın yobaz Bennu Gerede, izleyenleri şok etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın, azgın yobaz Gerede'nin programdaki açıklamalarının ardından başlatıldığı belirtildi.