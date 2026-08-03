CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda, Mustafa Kemal Paşa ile arasında geçtiğini iddia ettiği gayrişahsi ve laubali diyalogları pişkince anlatan kadının hezeyanları pes dedirtti.

"Beni Almadı, Latife'yi Aldı" Saçmalığıyla Gündeme Geldiler!

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda, Mustafa Kemal Paşa ile arasında geçtiğini iddia ettiği gayrişahsi diyalogları pişkince anlatan kadının hezeyanları pes dedirtti. "Siz mavi gözlüsünüz, ben mavi gözlüyüm... Köpeğinize bakarım, ropdeşambrınızı tutarım" şeklindeki akılalmaz sözlerle Kemalist mantığın ulaştığı boyutu gözler önüne seren kadının bu tavrı büyük tepki topladı.

Devlet Ciddiyetinden UzakHezeyanlar Tepki Çekti!

Latife Hanım ile yapılan evlilik üzerinden bile "Beni alsaydı bu boşanma olmazdı" diyerek tuhaf yorumlarda bulunan bu zihniyet, tarih ve siyaset algısının ne denli sığ olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülke yönetiminde hak iddia eden Kemalist kadroların düştüğü bu ibretlik durum, kamuoyunda "Bunların alayı klinik vaka, devleti bunlara teslim etmek akıl karı değil" tepkilerine yol açtı.